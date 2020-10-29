"Сайгон Байдена": в США считают происходящее в Афганистане повторением Вьетнама

События в Афганистане являются следствием провала внешней политики президента США Джо Байдена и повторением событий 1975 года во Вьетнаме. Об этом заявил республиканец Стивен Скалис в эфире телеканала CBS, передает ТАСС.

По словам конгрессмена, несколько дней назад Байден говорил, что эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле вертолетами, как это было в Сайгоне, не будет, «однако именно это и происходит. Это Сайгон президента Байдена», – заявил Скалис.

Он считает, что в спецслужбах американского президента неверно оценили ситуацию. «Я думаю, что впоследствии будет много вопросов по поводу того, почему еще пару недель назад они говорили совершенно противоположное тому, что мы видим сейчас в Афганистане», – подчеркнул Скалис и добавил, что либо Байдена ввели в заблуждение собственные спецслужбы, либо он сознательно вводил в заблуждение американский народ.

«Это действительно тревожный сигнал для наших противников в мире, которые наблюдают за происходящим. (...) Они видят, как легко было захватить районы, про которые президент говорил, что этого не произойдет. Но это произошло. Это полнейший провал внешней политики президента Байдена», – отметил он.

Ранее боевики объявили о том, что взяли под свой контроль весь Афганистан и ее президент Ашраф Гани покинул страну. В МИД РФ комментируя ситуацию, заявили, что выступают за переходное правительство в Афганистане. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану подчеркнул, что Россия пока не признает власть талибов законной. В свою очередь движение «Талибан»* заявило, что переходного правительства в Афганистане не будет и они ждут полной передачи власти.

*Талибан – организация, запрещенная в России.