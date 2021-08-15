В МИД РФ заявили, что Россия выступает за переходное правительство в Афганистане

В МИД РФ прокомментировали возможное признание законным власти «Талибана»* в Афганистане. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать», – цитирует Кабулова «МК».

Он заявил, что всему свое время и подчеркнул, что Россия пока не признала власть талибов законной.

Сегодня движение «Талибан»* объявило о том, что взяло под свой контроль Афганистан. Обязанности главы переходной власти в стране взял на себя бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали, а президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, и как сообщают СМИ, покинул страну вместе с ближайшими соратниками.

*Талибан – организация, запрещенная в России.