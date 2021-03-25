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Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну

СМИ сообщили, что президент Ашраф Гани покинул страну после того, как в воскресенье в город вошли талибы*

Фото: Global Look Press

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну вместе с ближайшими соратниками, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News

«Два источника сообщили, что президент Ашраф Гани покинул страну после того, как в воскресенье в город вошли талибы. Согласно источникам, вместе с ним покинули страну и его ближайшие помощники», – говорится в сообщении. 

Также отмечается, что между «Талибаном»* и правительством была достигнута договоренность о том, что Гани уйдет в отставку после политического соглашения и передаст власть переходному правительству.

Афганцы заявили, что они стремятся к политическому урегулированию и прекращению продолжающегося насилия в стране.

Ранее сегодня движение «Талибан»* вошло в столицу Афганистана Кабул и взяло под свой контроль Афганистан. 

Обязанности главы переходной власти в стране взял на себя бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали.

*Талибан – организация, запрещенная в России. 

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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