Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну вместе с ближайшими соратниками, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News.

«Два источника сообщили, что президент Ашраф Гани покинул страну после того, как в воскресенье в город вошли талибы. Согласно источникам, вместе с ним покинули страну и его ближайшие помощники», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что между «Талибаном»* и правительством была достигнута договоренность о том, что Гани уйдет в отставку после политического соглашения и передаст власть переходному правительству.

Афганцы заявили, что они стремятся к политическому урегулированию и прекращению продолжающегося насилия в стране.

Ранее сегодня движение «Талибан»* вошло в столицу Афганистана Кабул и взяло под свой контроль Афганистан.

Обязанности главы переходной власти в стране взял на себя бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали.

*Талибан – организация, запрещенная в России.