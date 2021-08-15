Афганистан переходит под власть талибов*, глава нацармии передает им военное имущество

Движение «Талибан»* взяло полностью под свой контроль Афганистан. Президент страны Ашраф Гани уйдет в отставку в ближайшие часы. Вскоре будет сформировано временное правительство во главе с талибами, сообщает телеграм-канал Readovka со ссылкой на «Аль-Джазира».

В соцсетях появилось видео, на котором командир Афганской национальной армии подписывает добровольную передачу военного имущества «Талибану».

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на иностранных журналистов с места события, боевики уже проходят по центру Кабула без оружия, с флагами и песнями. Повстанцы полностью окружили столицу. При этом утверждается, что вся социальная инфраструктура первой необходимости продолжит работать, в том числе больницы.

Председатель комитета по защите общин Великобритании уже заявил, что переход власти может стать началом самой большой «политической и гуманитарной катастрофы» в истории страны.

* «Талибан» — организация, запрещенная в России.