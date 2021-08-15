Переходного правительства в Афганистане не будет, Талибан* ждет полной передачи власти

Движение «Талибан»* отвергло идею переходного правительства в Афганистане.

«Два представителя талибов заявили Рейтер в воскресенье, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти», – об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее талибы объявили о том, что взяли под свой контроль весь Афганистан. Обязанности главы переходной власти в стране взял на себя бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали, а президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

В МИД РФ комментируя ситуацию, заявили, что выступают за переходное правительство в Афганистане. При этом, спецпредставитель президента РФ по Афганистану подчеркнул, что Россия пока не признает власть талибов законной.

*Талибан – организация, запрещенная в России.