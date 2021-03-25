Саакашвили объяснил быстрое падение Кабула и предупредил о новых походах талибов*

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что у правительства Афганистана не было никаких шансов противостоять натиску «Талибана»* из-за отсутствия «воли к борьбе». Без неё, уверен политик, не поможет никакая поддержка со стороны США — это «урок для всех народов».

«Я отвечал, что это не поможет, — рассказывает Саакашвили о своих обсуждениях тогда ещё предстоящего конфликта в Афганистане с американскими представителями, уверявшими его, что подготовили правительственные войска к противостоянию. — У них нет духа сопротивления, и ни одна техника при таком не поможет.

Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе. (...) И это касается осенних планов России насчет Украины. Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь».

Кроме того, бывший глава Грузии полагает, что на достигнутом «Талибан» не остановится и после переучреждения государства он займется экспансией в направлении других стран Средней Азии. По его мнению, почти никакие режимы в соседних странах не готовы оказать серьезного сопротивления захватчиками. Более того, одновременно «предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга».

Напомним, что Афганистан граничит с такими странами как Таджикистан и Узбекистан, где на фоне победы талибов были проведены совместные учения с российскими вооруженными силами. Только сегодня было сообщено о возвращении российских войск на места постоянной дислокации.

Дипломатические представители РФ после взятия талибами Кабула уже вступили в контакт с представителями новой власти. Пока россиян заверили, что они могут беспрепятственно работать в стране, хотя часть дипкорпуса ранее было решено эвакуировать.

*«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен.

**«Исламское государство» признано в РФ террористической организацией и запрещено.