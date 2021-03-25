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Кремль не ожидал захвата Кабула. Там не считают, что власть талибов* будет сродни ИГИЛ**

Спецпредставитель Путина считает, Афганистан не станет вторым ИГИЛ**. От войск страны он ожидал большего сопротивления

Фото: Global Look Press

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Замир Кабулов считает, что боевики «Талибана»* окажут большее сопротивление боевикам «Исламского государства»**, чем войска НАТО и прежние представители афганского государства. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я видел на практике, как талибы, в отличие от американцев, всего НАТО вместе взятого, включая сбежавшее афганское правительство, которые не боролись с ИГИЛ**, а потворствовали ему, а талибы как раз с ним воевали, и воевали беспощадно», — сказал г-н Кабулов (цитата по ТАСС).

На соответствующий вопрос ведущего о том, может ли учреждаемое талибами государство стать аналогом ИГ**, он заметил, что у него «нет [таких] опасений».

Кроме того, по словам спецпредставителя Путина, Кремль рассчитывал, что руководство официального Кабула и правительственные войска смогут дать отпор «Талибану»*. Столь скорое взятие Кабула стало для Москвы «неожиданностью». «Мы исходили из того понимания, что афганская армия — какая бы она ни была — все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле», — пояснил он.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Россия пока не спешит на официальном уровне признавать «Талибан»*, однако не исключает, что это будет сделано в будущем. Кроме того, представители РФ в Афганистане уже провели переговоры с талибами, и посол России в Кабуле в эфире федерального телевидения объявил о данных ими гарантиях. Талибы заверили, что российские дипломаты могут без опасений работать там и дальше, и «ни один волос» с их головы «не упадет».

*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.

**«Исламское государство» признано в РФ террористической организацией и запрещено.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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