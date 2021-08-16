Главное к 16 августа: сводки из Афганистана, потопы на юге России, авто на газе зарегулировали до смерти
Режимы ЧС и сирены из-за подтоплений на юге, повышенные температуры, последнее по Афганистану. Главное к утру понедельника
Уже как минимум в 16 населенных пунктах на юге России введен режим ЧС из-за потопов. Сюда входят Геленджик, Анапа, Новороссийск, а также Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы, отмечает «Фонтанка». Как сообщает «Интерфакс», режим ЧС также введен в Крымске и в Нижнебаканском, Пригородном, Южном и Мерчанском сельских поселениях Краснодарского края.
В Геленджике из-за осадков, которые за несколько часов в четыре раза превысили месячную норму, в центре города выключали электричество. Также в городе звучали сирены. Сирены включили также в Анапе, Новороссийске и Крымске. Они должны были предупредить граждан о возможных подтоплениях, чтобы те могли собрать вещи и документы.
На все территории России сейчас наблюдается температура, превышающая норму. Об этом РИА Новости сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Якутии она превышает норму на 5-6°C, а в Приволжском ФО и на востоке Северо-Кавказского и Южного ФО — на все 10°C.
Люксембург решил не выдавать лицензию на спутниковое вещание на немецком языке прокремлевкому телеканалу RT. Как передает AFP, издание таким образом намеревалось обойти закон Германии, который запрещает аудиовизуальное вещание иностранным государственным СМИ. «Поскольку у вещательной компании есть офис в Германии, где находится значительная часть сотрудников, участвующих в производстве аудиовизуальных услуг, RT auf Deutsch должен находиться под юрисдикцией ФРГ», — поясняется в отказе Люксембурга.
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира Rogers Cup в Торонто серии Masters 1000. В финале он обыграл американца Рейлли Опелке 6:4, 6:3.
Правительство попросили упростить регистрацию авто, которые переделывают под езду на газе. Такое письмо в кабмин направил Союз предприятий газомоторной отрасли, пишут «Известия». В нем говорится, что с 1 июля по ГОСТу для регистрации машины на газобалонном оборудовании нужно получить заключение специальной лаборатории, которых всего 25 штук на всю Россию.
«По состоянию на июль 2021 года установка ГБО в стране фактически прекращена - вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта», — жалуются в ассоциации, предупреждая об уходе с рынка ряда игроков и прекращении инвестиций в эту область.
Россельхознадзор уничтожил очередные 300 кг сыра из Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Польши, Норвегии и Великобритании. На этот раз «санкционку» нашли в фудмолле на улице Авиаконструктора Миля в подмосковных Люберцах, передает агентство «Москва». Этот сыр запрещен к ввозу в РФ контрсанкциями, введенными российскими властями.
Талибы* в Афганистане
После того как «Талибан»* накануне окончательно захватил контроль над всей территорией Афганистана, руководство террористической организации заявило о том, что не намерено создавать переходное правительство (президент Афганистана перед входом талибов в Кабул подал в отставку и бежал из страны).
«Мы боролись не для того, чтобы делиться властью», — передает заявление движения The Times. Талибы подчеркнули, что намерены сосредоточить в своих руках «абсолютную власть» в стране.
Пока военный контингент стран НАТО полностью не покинул территорию страны «Талибан»* не спешит проводить управленческие реформы и полностью вводить законы «Шариата». Пока жителям поручено возвращаться к своей обычной деятельности, а боевикам — не пугать гражданских, пишет Reuters.
В страну оперативно перебрасывают ещё тысячу военнослужащих армии США. Их численность составит шесть тысяч человек. Американские военные обеспечивают безопасную эвакуацию из страны граждан США, а также семьи местных жителей, которые сотрудничали с властями США и «особо уязвимых афганских граждан». «Мы ускорим эвакуацию тысяч афганцев, имеющих право на получение специальных иммиграционных виз США», — говорится в совместном заявлении Госдепартамента и Минобороны США.
США, ЕС и ещё 66 стран мира (включая Украину) выступили с совместной декларацией, в которой призвали оставить открытыми границы Афганистана, чтобы все желающие могли беспрепятственно покинуть страну. «Афганцам и иностранцам, которые хотят уехать, должно быть разрешено сделать это», — говорится в заявлении. Все страны, подписавшиеся под этим документом, взяли на себя обязательство помогать беженцам из Афганистана. России в их списке нет.
При этом «Талибан» уже успел взять под контроль все погранпереходы в стране, пишет РБК. Покинуть Афганистан можно только военными самолетами. Из-за огромного количества желающих улететь в аэропорту начался хаос, а сотни людей устраивают давки при посадке на рейсы из страны.
Россия пока не спешит признавать режим талибов в Афганистане, однако не исключает этого в дальнейшем. Об этом заявил спецпредставитель президента Путина по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести», — передает его слова ТАСС. Он также отметил, что власти РФ намерены «налаживать отношения [с талибами], опираясь на наработанный уже за последние годы материал». Российский посол уже сегодня намерен общаться с представителями талибов.
Одновременно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о неприемлемости признания режима «Талибана»*.
«Мы не хотим, чтобы кто-либо установил официальные отношения с "Талибаном*"», — передает его слова The Guardian.
Сегодня также планируется провести экстренное заседание Совета безопасности ООН по вопросу Афганистана. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает талибов к сдерженности и декларирует приверженность Организации объединенных наций к защите прав граждан в регионе.
*Движение «Талибан» запрещено в России.
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