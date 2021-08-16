Главное к 16 августа: сводки из Афганистана, потопы на юге России, авто на газе зарегулировали до смерти

Уже как минимум в 16 населенных пунктах на юге России введен режим ЧС из-за потопов. Сюда входят Геленджик, Анапа, Новороссийск, а также Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы, отмечает «Фонтанка». Как сообщает «Интерфакс», режим ЧС также введен в Крымске и в Нижнебаканском, Пригородном, Южном и Мерчанском сельских поселениях Краснодарского края.

В Геленджике из-за осадков, которые за несколько часов в четыре раза превысили месячную норму, в центре города выключали электричество. Также в городе звучали сирены. Сирены включили также в Анапе, Новороссийске и Крымске. Они должны были предупредить граждан о возможных подтоплениях, чтобы те могли собрать вещи и документы.

На все территории России сейчас наблюдается температура, превышающая норму. Об этом РИА Новости сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Якутии она превышает норму на 5-6°C, а в Приволжском ФО и на востоке Северо-Кавказского и Южного ФО — на все 10°C.

Люксембург решил не выдавать лицензию на спутниковое вещание на немецком языке прокремлевкому телеканалу RT. Как передает AFP, издание таким образом намеревалось обойти закон Германии, который запрещает аудиовизуальное вещание иностранным государственным СМИ. «Поскольку у вещательной компании есть офис в Германии, где находится ​​значительная часть сотрудников, участвующих в производстве аудиовизуальных услуг, RT auf Deutsch должен находиться под юрисдикцией ФРГ», — поясняется в отказе Люксембурга.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира Rogers Cup в Торонто серии Masters 1000. В финале он обыграл американца Рейлли Опелке 6:4, 6:3.

Правительство попросили упростить регистрацию авто, которые переделывают под езду на газе. Такое письмо в кабмин направил Союз предприятий газомоторной отрасли, пишут «Известия». В нем говорится, что с 1 июля по ГОСТу для регистрации машины на газобалонном оборудовании нужно получить заключение специальной лаборатории, которых всего 25 штук на всю Россию.

«По состоянию на июль 2021 года установка ГБО в стране фактически прекращена - вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта», — жалуются в ассоциации, предупреждая об уходе с рынка ряда игроков и прекращении инвестиций в эту область.

Россельхознадзор уничтожил очередные 300 кг сыра из Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Польши, Норвегии и Великобритании. На этот раз «санкционку» нашли в фудмолле на улице Авиаконструктора Миля в подмосковных Люберцах, передает агентство «Москва». Этот сыр запрещен к ввозу в РФ контрсанкциями, введенными российскими властями.