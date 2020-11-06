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"Кому-то подкидывают наркотики, кому-то экстремизм, а кому-то оффшор": Снятие Грудинина признано законным

Решение о недопуске Павла Грудинина до выборов признано Верховным судом законным. Он считает его политически мотивированным

Фото: АГН "Москва"

Верховный суд России принял решение отказать в апелляции КПРФ на недопуск бизнесмена, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина к выборам в депутаты Госдумы. Там сочли законным отказ ЦИК зарегистрировать директора ЗАО «Совхоз имени В. И. Ленина». Сам он и партия КПРФ считают решение судов всех инстанций и ЦИК политически мотивированным.

Снятие кандидата связано с якобы найденными Генпрокуратурой активов Грудинина в Белизе. Причем он успешно прошел проверку Минюста, но после жалобы адвокатов его бывшей супруги, которые представили в ЦИК некие документы (сам Грудинин представил другие документы, противоречащие данным) об офшорной компании политика (он утверждает, что она несколько лет закрыта), Генпрокуратура заявила о достоверности этих сведений. На основании этих данных ЦИК принял решение об отказе регистрации Грудинина в федеральном списке партии.

«Я считают, что это полностью политически мотивированное решение, — заявил Грудинин журналистам на выходе из суда. — Это обычная политическая расправа. Кому-то подкидывают наркотики, кому-то подкидывают экстремизм, а кому-то какой-то несуществующий оффшор» (трансляцию вел «Дождь»).

Он также отметил, что Генпрокуратура так и не представила в суде должным образом оформленных документов, которые якобы подтверждают наличие у него активов в Белизе.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех депутатов и кандидатов от КПРФ выйти на улицы городов с одиночными пикетами в поддержку Павла Грудинина.

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