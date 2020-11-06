"Путин забыл основополагающий принцип дзю-до": Политолог оценил недопуск Грудинина
Политолог Аббас Галямов уверен, решение о недопуске Грудинина лишь докажет протестному избирателю оппозиционность КПРФ
КПРФ без проблем сможет мобилизовать протестный электорат после решения Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка партии, считает политолог Аббас Галлямов. Такую возможность им в руководстве страны подарили, подтвердив таким образом в экс-кандидате в президенты статус гонимого властью.
«Путин, видимо, совсем состарился, забыл основополагающий принцип дзю-до. А ведь Дзигоро Кано предупреждал, что, мол, не надо передавливать, иначе противник использует против тебя твою же силу», — рассуждает эксперт, отмечая, что «репрессии» в адрес Грудинина подстегнут настроенного протестно избирателя проголосовать за КПРФ лучше, чем любые «гневные политические заявления» представителей партии.
«Коммунистам даже делать ничего не надо. Кремль за них сам всё сделает», — констатирует Галлямов.
С выводами политолога косвенно соглашается и представитель команды Навального экономист Владимир Милов: «У замшелой лояльной КПРФ вдруг появляется ореол гонимых властью. Ну и хорошо, побольше таких тупых шагов», — пишет он в своем Twitter. При этом его соратник Иван Жданов полагает, что к изменениям во взаимоотношениях Кремля и руководства КПРФ это не приведет.
Теги: #Путин, #Выборы в Госдуму, #Грудинин, #КПРФ
Рубрика: Политика