"Путин забыл основополагающий принцип дзю-до": Политолог оценил недопуск Грудинина

КПРФ без проблем сможет мобилизовать протестный электорат после решения Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка партии, считает политолог Аббас Галлямов. Такую возможность им в руководстве страны подарили, подтвердив таким образом в экс-кандидате в президенты статус гонимого властью.

«Путин, видимо, совсем состарился, забыл основополагающий принцип дзю-до. А ведь Дзигоро Кано предупреждал, что, мол, не надо передавливать, иначе противник использует против тебя твою же силу», — рассуждает эксперт, отмечая, что «репрессии» в адрес Грудинина подстегнут настроенного протестно избирателя проголосовать за КПРФ лучше, чем любые «гневные политические заявления» представителей партии.

«Коммунистам даже делать ничего не надо. Кремль за них сам всё сделает», — констатирует Галлямов.

С выводами политолога косвенно соглашается и представитель команды Навального экономист Владимир Милов: «У замшелой лояльной КПРФ вдруг появляется ореол гонимых властью. Ну и хорошо, побольше таких тупых шагов», — пишет он в своем Twitter. При этом его соратник Иван Жданов полагает, что к изменениям во взаимоотношениях Кремля и руководства КПРФ это не приведет.