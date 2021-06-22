Грудинин попросил ЦИК дать избирателям самим решать, может он быть депутатом или нет

Потенциальный кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Павел Грудинин обратился к членам Центральной избирательной комиссии с требованием не препятствовать его выдвижению на выборах. Он полагает, что решать, имеет он право стать кандидатом или нет, должны граждане, а не чиновники ЦИК.

«Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты», — сказал он в ходе заседания Центризбиркома после того, как в агентствах прошла новость о планируемом снятии Грудинина с выборов (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что о таком решении ЦИК говорится в её проекте постановления. Там утверждается, что Генпрокуратура обнаружила у коммуниста открытые в зарубежных банках счета — в этом его обвиняли ещё в 2018 году, когда он, тем не менее, не был отстранен от президентской гонки. Сам Грудинин неоднократно эту информацию отрицал.

Павел Грудинин был выдвинут в федеральном списке КПРФ, где занял третье место. Это фактически гарантирует ему прохождение в Госдуму, если партия наберет проходные 5% по стране. В 2018 году Грудин занял второе место на президентских выборах, набрав почти 12% голосов.

Отметим, что в случае недопуска Грудинина, федеральный список КПРФ будет допущен до выборов, но без него.