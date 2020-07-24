Активные лишены пассивного: "Голос" насчитал 9 миллионов, утративших право баллотироваться

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» взялось подсчитать, сколько граждан страны в результате государственной политики последних лет лишились пассивного избирательного права. Оказалось, что это как минимум 9 млн человек, то есть около 8% от общего числа избирателей.

Авторы аналитического доклада «Новые лишенцы» отмечают, что в ранние годы советской власти практика лишения отдельных категорий граждан права выдвигать свою кандидатуру на выборах была весьма распространённой, однако к 60-м годам прошлого века практически сошла на нет. Теперь она снова в ходу.

Например, только вступление в силу «антиэкстремистских» поправок и признание экстремистскими организациями структур сторонников Алексея Навального лишат права выдвигать свои кандидатуры ещё несколько сот тысяч человек, причём именно политически активных людей.

«Самую большую категорию современных «лишенцев» составляют граждане со вторым гражданством или иностранным видом на жительство, – говорится в докладе. – По некоторым оценкам, их число может превышать 6 млн человек».

На втором месте люди, осуждённые по «народной» наркотической статье (ст. 228 УК РФ), которая чаще всего бывает сфабрикована – журналист Иван Голунов не даст соврать. 17 июня 2021 по этой статье задержали петербургского депутата Максима Резника, а всего за последние 10 с небольшим лет по ней были осуждены свыше 300 тысяч человек. Кроме того, статья предусматривает до 18 лет «поражения в правах» после освобождения. То есть, в «лишенцах» до сих пор ходят граждане, осуждённые ещё в 1990-е.

Огромное число людей проходит по традиционным «политическим» делам – активисты, участники митингов, волонтёры политических штабов и т. п. По «экстремистским» статьям за десять лет были осуждены 3363 человека. И только за 2020 год – 4096 человек.