Активные лишены пассивного: "Голос" насчитал 9 миллионов, утративших право баллотироваться
Такие цифры содержатся в аналитическом докладе «Новые лишенцы», опубликованного движением в защиту прав избирателей
Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» взялось подсчитать, сколько граждан страны в результате государственной политики последних лет лишились пассивного избирательного права. Оказалось, что это как минимум 9 млн человек, то есть около 8% от общего числа избирателей.
Авторы аналитического доклада «Новые лишенцы» отмечают, что в ранние годы советской власти практика лишения отдельных категорий граждан права выдвигать свою кандидатуру на выборах была весьма распространённой, однако к 60-м годам прошлого века практически сошла на нет. Теперь она снова в ходу.
Например, только вступление в силу «антиэкстремистских» поправок и признание экстремистскими организациями структур сторонников Алексея Навального лишат права выдвигать свои кандидатуры ещё несколько сот тысяч человек, причём именно политически активных людей.
«Самую большую категорию современных «лишенцев» составляют граждане со вторым гражданством или иностранным видом на жительство, – говорится в докладе. – По некоторым оценкам, их число может превышать 6 млн человек».
На втором месте люди, осуждённые по «народной» наркотической статье (ст. 228 УК РФ), которая чаще всего бывает сфабрикована – журналист Иван Голунов не даст соврать. 17 июня 2021 по этой статье задержали петербургского депутата Максима Резника, а всего за последние 10 с небольшим лет по ней были осуждены свыше 300 тысяч человек. Кроме того, статья предусматривает до 18 лет «поражения в правах» после освобождения. То есть, в «лишенцах» до сих пор ходят граждане, осуждённые ещё в 1990-е.
Огромное число людей проходит по традиционным «политическим» делам – активисты, участники митингов, волонтёры политических штабов и т. п. По «экстремистским» статьям за десять лет были осуждены 3363 человека. И только за 2020 год – 4096 человек.
Насколько они реально экстремисты, показывает случай депутата Тюменской облдумы от КПРФ Юрия Юзневича. В марте этого года суд признал его виновным в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), а именно – в репосте ролика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002». Штраф ему выписали небольшой, а вот депутатом ему больше не выдвинуться. К слову, в 2020 году за тот же ролик оштрафовали 34 человек, которые автоматически лишились права быть избранными.
По оценкам «Голоса», ещё порядка 10 тысяч человек, привлечённых за последние месяца за организацию или участие в несогласованных акциях (ст. 20.2 КоАП РФ), могут присоединиться к «лишенцам».
«Особенностью этого состава является то, что при неоднократном повторении он может стать преюдицией к уголовной «дадинской» статье 212.1, которая ведёт к лишению пассивного избирательного права, например, как это случилось с московским муниципальным депутатом Юлией Галяминой», – напоминают авторы.
В группе риска, по мнению «Голоса», такие известные политики как Дмитрий Гудков, Евгений Ройзман, Илья Яшин и Николай Бондаренко – всего 75 фамилий.
Авторы констатируют, что в 2021 году «российское избирательное законодательство вернулось к ранним советским образцам», когда у большевиков было в большом почёте поражение в правах политических оппонентов. «При этом не исключено, что в случае полного разгрома оппозиции эти нормы вновь будут отменены».
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Рубрика: Политика