"Внутреннее вмешательство": Памфилова не понимает нового закона против Навального

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не смогла прокомментировать изданию Business FM, как будет работать на практике закон, запрещающий участвовать в выборах людям, поддерживающим экстремистские организации, какими сейчас пытаются признать структуры Алексея Навального.

Журналист спросил чиновницу об этом законе, потенциально ограничивающем пассивное избирательное право ряда граждан России: «Хотелось бы узнать о вашем отношении к этому. Много говорят о том, что это фактически поражение в правах задним числом [закон имеет обратную силу, — прим. Sobesednik.ru]», — сказал репортер.

«Я не буду отвечать на этот вопрос, поскольку пока плохо понимаю механизм действия того, что принимается», — заявила глава ЦИК. В теории, именно её ведомство должно отказывать кандидатам в регистрации на основании этого закона уже этой осенью. При этом до объявления выборов остается пара недель.

Также в разговоре с изданием Памфилова высказалась об инициативе создать в ЦИК группу борцов с иностранным вмешательством. Она заверила, что этот термин придумали в США, а Россия лишь «отдает дань моде», однако, судя по сказанному далее, не исключено, что в РФ это понятие выведут на принципиально иной уровень. Если в США действительно периодически обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, то в РФ в этом могут обвинить не только другие страны, но, судя по всему, и своих граждан:

«Вмешательство может быть внешнее и внутреннее. За внутренним вмешательством могут стоять внешние заказчики, что для нас перманентная ситуация», — поясняет Памфилова.

Она также рассказала, что в России «формируется повестка дня о том, каким образом можно дискредитировать выборы», по её словам, «задача снести российские выборы есть, и она не скрывается». Кто конкретно пытается «дискредитировать» отечественный электоральный процесс, чиновница не уточнила.