Мельконьянц заявил о плохой работе ЦИК и усомнился в председательстве Памфиловой

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, подводя итоги прошедших выборов, признался, что разочарован работой Центризбиркома, которые не только «переформатировался в PR-службу», но и снизил качество подготовки и организации выборов на низовом уровне. Он считает, Элла Памфилова растратила всё то доверие, которое у неё было изначально, но без принципиальных изменений в работе фигура руководителя ЦИК не столь важна.

«Скорее всего, Памфилову уже не назначат. Ее репутация, ее потенциал, который был в части доверия к ней, уже исчерпаны. Их уже нет, — объясняет он в эфире «Эха Москвы» (цитата по Znak.com). —

Таким мы увидели финал работы этого Центризбиркома, который последние два года, на наш взгляд, серьезно деградировал (...). Много пиара, много пыли в глаза, а если посмотреть на вчерашнее голосование и в предыдущие дни, к сожалению, мы не можем говорить о том, что это голосование было организовано удовлетворительно».

Говоря о заявлениях Памфиловой, что ЦИК не собирается рассматривать жалобы на «Карте нарушений» движения «Голос», Мельконьянц отметил, что это в первую очередь говорит о том, если ли у Центризбиркома реальное желание разбираться с возникающими проблемами, а не закрывать на них глаза: «Конечно, неприятно, когда из уст Эллы Александровны звучит, что сообщения [о нарушениях] не будут проверяться. Ну, не проверяйте».

Прошедшие выборы, по словам эксперта, указали на проблемные места, которые начали проявляться: «Уровень подготовки комиссий вообще, на наш взгляд, снизился. Если рассматривать это голосование как некую подготовку к выборам в Госдуму, нас ждут непростые времена», — говорит он, отмечая, что это всё влияет на общее «пренебрежение к законам и установленным процедурам», которое всё четче ощущается в деятельности комиссий.

Мельконьянц напоминает и о том, что на участках в разных регионах начали применять силу к наблюдателям, как «крепкие парни», так и сотрудники правоохранительных органов. Ранее «Голос» сообщал, что силовое воздействие и угрозы также начали распространяться и на независимых членов комиссий, и даже на кандидатов.

Способствует фальсификациям, по его словам, и введенное многодневное голосование, процедуры работы которого «очень плохо контролируемы», и при этом позволяют с помощью административного ресурса при желании обеспечить «и необходимый уровень явки, и необходимый результат».

Единственной возможностью обеспечить честное волеизъявление граждан на выборах в Госдуму эксперт считает наращивание числа наблюдателей, присутствие которых, несмотря на все нарушения, позволяет контролировать деятельность комиссий:

«Задача теперь навалиться на наблюдение. Эти выборы показали, что там, где был контроль, там результаты и по явке, и по итоговым раскладам в чем-то даже удивительны. А там, где не было должного уровня контроля, там и аномальная явка, и побеждают административные кандидаты с большим отрывом».

В идеале необходимо, чтобы на каждом участке было по несколько наблюдателей, считает эксперт.