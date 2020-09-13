"Голос": рассмотрение жалоб искусственно затягивают, а ЦИК клевещет на СМИ

Движение «Голос» выпустило третий экспресс-отчет, посвященный итоговому дню голосования. В нем эксперты рассказали, что в ходе сегодняшнего дня избиркомы часто искусственно затягивали рассмотрение поступивших жалоб, чтобы помешать «своевременно остановить либо предотвратить нарушения» или даже с целью «правильно замести следы».

Также наблюдательское движение отмечает, что во время единого дня голосования в этом году «информационная кампания по дискредитации независимых наблюдателей и представителей СМИ» не такая мощная, как на других выборах, однако Центризбирком распространяет непроверенную информацию: на основании одного из нарушений в Челябинской области, которое обнаружила кандидат Наталья Матвеева, ЦИК обвинил в распространении фейков специализированные СМИ «Время» и «Молния», которые к данному случаю никакого отношения не имеют:

«Этот момент снимали разные люди, которые находились рядом. Не ясно, почему в фальсификациях обвиняют представителей СМИ, которые об этом рассказали», — пишет «Голос».

В Томске, Владимире, Краснодарском и Пермском крае, в Москве, Подмосковье и в Челябинской области сообщалось о случаях, когда комиссии приходили для проведения надомного голосования, но в результате выяснялось, что люди, к которым они приходили, не изъявляли желания голосовать на дому. Внесение таких избирателей в список надомников является нарушением электорального законодательства.

«Продолжается давление, в том числе силовое, на членов комиссий, наблюдателей, представителей СМИ и даже кандидатов. В некоторых случаях к этому подключены правоохранительные органы, которые иногда откровенно угрожают общественным контролерам», — рассказывают эксперты. Одним из примеров приводится случай во Владимирской области, когда сотрудники полиции 18 часов удерживали наблюдателей, а затем «вывезли за 100 км от города, высадили на трассе и, угрожая, потребовали, чтобы они не возвращались в город». Отмечается, что в ряде случаев давление длится несколько суток.

В отдельных случаях люди, придя на участки, с удивлением обнаруживали, что их бюллетени уже кому-то выдали, таким образом их лишали конституционного права избирать своих представителей. Также поступали сообщения о голосовании покойников и людей, которые физически не могли этого сделать.