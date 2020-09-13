Турчак признал, что соперники "Единой России" от системных партий – "статисты"

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак косвенно подтвердил мнение многих представителей несистемной оппозиции и экспертов, много лет уверявших, что власти договариваются с системными партиями, чтобы против их кандидатов на выборах выставляли заранее проигрышных кандидатов.

Рассуждая об «Умном голосовании» он сказал, что единороссам противостоят «статисты»:

«Люди голосуют сердцем и умом. И когда они видят статистов, за которых предлагают отдавать голоса, — конечно, разумный человек свой выбор и свой голос за них никогда не отдаст»,

— приводит его слова РИА Новости в своем Telegram-канале, объясняя, что речь идет о кандидатах, за которых предлагает голосовать «Умное голосование».

Напомним, что «Умное голосование» подразумевает консолидацию протестного голосования за одного соперника «Единой России», который имеет наибольшие шансы на победу. Статистически более чем в половине случаев это кандидаты от КПРФ, реже от «Справедливой России» и ЛДПР. Наиболее редко это независимые кандидаты.