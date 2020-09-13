Турчак говорит о победе "Единой России", но пока выигрывают самовыдвиженцы

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, о победе партии на региональных выборах.

«Могу с уверенностью сказать, что "Единая Россия" одерживает в этом избирательном цикле убедительную победу, прежде всего я хотел сказать слова благодарности нашим избирателям за поддержку, за доверие и интерес к выборам в целом», — приводит его слова ТАСС.

Согласно предварительным итогам голосования на выборах глав регионов, которые подводит Центризбирком, из трех регионов лишь в одном преимущество у «Единой России», а двух остальных партия вообще не представлена. В Еврейской автономной области на основании подсчета 82% голосов лидирует действующий губернатор, единоросс Ростислав Гольдштейн с 83%, среди других кандидатов максимальный результат не выше 7%.

На выборах губернаторов Камчатского края и Иркутской области победу пока одерживают самовыдвиженцы Владимир Солодов (80%) и Игорь Кобзев (60%) соответственно. При этом оба они неформально представляют «Единую Россию», но по каким-то причинам решили идти на выборы не от правящей партии.

В Пермском крае на основании 4% подсчитанных голосов лидирует назначенный президентом самовидвиженец врио Дмитрий Манохин с результатом 76%. «Единая Россия» в выборах главы региона также не участвует.

В Иркутской области, до выборов в которой ранее не допустили экс-губернатора Сергей Левченко, многие эксперты прогнозировали второй тур из-за высоких протестных настроений.