В Татарстане жалуются на вбросы, в разы превышающие явку

На досрочном голосовании в Татарстане, где выбирают президента Республики и муниципальных депутатов, объявили о явке в 52% к 13 сентября. Наблюдатели и кандидаты говорят, что как минимум на некоторых участках наблюдаются массовые вбросы.

«Вчера участковые избирательные комиссии при составлении актов в несколько раз завысили количество проголосовавших. Условно было 70 проголосовавших, а стало 700. Упаковали бюллетени в сейф-пакеты и сбежали, а ночью докладывали бюллетени в сейф-пакеты», — объяснил «Открытым медиа» юрист «Объединëнных демократов» Андрей Давыдов.

На участке №1756, по словам активистки Йолдыз Мухаметзяновой, наблюдатели и некоторые члены комиссии сошлись во мнении, что проголосовавших было около 60 человек, но в протоколе их стало 407. Правоохранительные органы на сообщения об этом не отреагировали.

Аналогичная ситуация на участке № 1553: наблюдатели насчитали 214 человек, а «проголосовали» 740, рассказала Юлия Файзрахманова, также сообщившая о 15 «крепких парнях», которые приехали на участок, чтобы, как она полагает, «выдавливать с участка» наблюдателей к моменту подсчета голосов.

«Мне отдают только один акт. Пока я ходил узнавать у секретаря, где второй акт, председатель вместе с другим сотрудником схватили сейф-пакеты, вместе с моим актом сели в машину и поехали сдавать пакеты в отдел полиции», — рассказывает кандидат в депутаты от «Объединëнных демократов» Руслан Нуриев, объясняя журналистам особенности электоральных процессов на участке №1758.

При этом в полиции он узнал, что явка по второму акту составила 349 человек, лишь 81 из которых насчитали наблюдатели. Представители Нуриева полагают, что вбросы происходили прямо в полицейском участке по ночам.