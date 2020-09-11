Памфилова: Выборы будут честными только если наблюдатели дежурят по ночам

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала всех, кто не уверен в системе трехдневного голосования из-за возможных нарушений по ночам устраивать ночные дежурства, а если наблюдателей не хватает — значит недостаточно поддержки среди населения.

«Мы широко распахнули наши двери. У всех вас есть возможность участвовать в наблюдении, никого не отвергаем. Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения. Работайте, только не языком, не тратьте энергию на фабрикование заведомо [ложной информации].

Идите потрудитесь, если хотите, чтобы выборы были честными. А если тот или иной кандидат или партия не в состоянии, то о какой даже поддержке может идти речь»,

— приводит её слова ТАСС.

Как должно проходить ночное наблюдение, если УИК организован в поселковом магазинчике — так голосование обустроили в Рязанской области, — ЦИК пока не объяснил.

Также неясно, что делать в случаях, когда голосование организовано в багажниках машин, как в отдельных местах в Иваново или в Иркутске или в пассажирском автобусе, как в Татарстане. Об подобных случаях пишет Znak.com.