На УИК №466 в Рязанской области люди голосуют в продуктовом магазине

Движение «Голос» сообщает, что в Рязанской области в поселке Шумашь участковая избирательная комиссия расположилась прямо в местном магазинчике. Там нет никаких кабинок, не ясно, стоят ли люди в очереди за хлебом или пришли воспользоваться своим избирательным правом.

О соответствующем нарушении рассказал на «Карте нарушений» представитель СМИ «Молния». «Пункт 4.4 Порядка ЦИК (наличие информации, обеспечение тайны голосования и др.) нарушен почти весь», — говорится в сообщении. Как поясняют в «Голосе», там проходит «придомовое» досрочное голосование на выборах в областное законодательное собрание.

Также сообщается о том, что в подмосковном Фрязино на УИК №3135 не внесли сведения о досрочно проголосовавших. Как считают в «Голосе», таким образом может быть организовано повторное голосование. То же самое на УИК №2339 в Подольске.

В том же Фрязино УИК №3141 проводит досрочное голосование, при этом из списков территориальной избирательной комиссии следует, что этот УИК не должен участвовать в досрочном голосовании.

Также сообщается, что в Башкирии и в Дагестане наблюдателей не пускают на участки на территории психоневрологических интернатов. Там ссылаются на противоэпидемиологические меры, но при этом в больницах, где они также должны быть, таких проблем не появляется, отмечает юрист Станислав Рачинский.