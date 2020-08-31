"Тестируйте то, не знаю что": Памфилова и Мельконьянц об электронном голосовании

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в системе электронного голосования, разработанной ЦИК, есть ряд недочетов, однако её всё равно применят на выборах в Курской и Ярославской областях, где будут проходить довыборы в Госдуму.

«Конечно, не готова, но если не проводить микро-проектов, никогда не будет готова. В целом ещё не готова к масштабу общероссийскому, но для этого и проводится пилотный проект, где мы отрабатываем вместе с замечаниями эту систему», — заявила Памфилова (цитата по РИА Новости).

По её словам, в системе, разработанной ЦИК, существует ряд недочетов, из-за которых сбои происходят при различных ситуациях, например, когда выключают электричество.

При этом актуальной проблемой для применения этой системы она считает «косность мышления и замшелые стереотипы»:

«Наша общая задача, посмотреть, что в этом "черном ящике", который непонятен, перевести это на человеческий язык, заниматься грамотной пропагандой, показывать, что к чему. Переводить технические нормы и показывать, почему это надёжно, с одной стороны, а с другой обеспечивает тайну голосования», — пояснила она.

Сопредседатель наблюдательского движения «Голос» Григорий Мельконьянц, в свою очередь, раскритиковал закрытость новой системы дистанционного голосования от Центризбиркома: «В понедельник 31 августа ЦИК отважился провести первое (!) "общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования". К тому моменту до старта интернет-голосования останется лишь 10 дней. Кандидаты, эксперты, наблюдатели и избиратели в неведении, что это за система такая», — пишет он.

Григорий Мельконьянц // Фото: Global Look Press

По его данным, ЦИК не предоставил никаких технических данных о работе системы, а также информации о финансировании проекта: «Тестируйте то, не знаю что», — возмущается эксперт.

«То есть информация скрывается. Все делается для того, чтобы эксперты не смогли протестировать систему, а общество не знало, что она из себя представляет в техническом плане, какие у нее уязвимости, бэкдоры, возможности для подтасовок, — уверен Мельконьянц. — Внедрять электронные системы голосования келейным образом — недопустимо».

Он призывает тех, кто будет избираться с использованием этой технологии, подавать на ЦИК в суд, а также предполагает, что желание ЦИК скрыть информацию о системе связано с её неработоспособностью.