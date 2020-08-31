Только половина россиян хорошо относятся к электронному голосованию

Согласно последнему опросу «Левада-Центра», только половина россиян относятся к системе электронного голосования положительно. При этом 39% респондентов воспринимают его негативно.

Среди тех, кто не одобряет эту систему, 47% уверены, что её внедрение сделает возможными различного рода фальсификации и взломы, 19% просто не верят электронному подсчету, 14% считают, что в такой системе недостаточно контроля со стороны наблюдателей, а 9% не верят в анонимность электронного голосования.

Главным же аргументом для людей, позитивно оценивающих такую форму волеизъявления, стало то, что для нее не нужно выходить из дома (так считают 51% респондентов), 19% отмечают, что это быстрее, чем голосование на участках. Еще 5% из них говорят о том, что такая форма голосования поможет маломобильным группам населения.

И только 1% из всех, кто положительно смотрит на электронное голосование, полагают, что оно объективнее и позволяет избежать фальсификаций.

«Респонденты, у которых сложилось "хорошее отношение" к Сергею Собянину и Владимиру Путину, которые удовлетворены результатами голосования [по Конституции], в большинстве своем (до 70%) положительно относятся к электронному голосованию. И наоборот, среди респондентов с плохим впечатлением о руководстве и о прошедшем голосовании, большинство (до 65%) относятся к электронному голосованию негативно», — обращает внимание зам. директора «Левада-Центра» Денис Волков.