Эксперт по кибербезопасности: "Электронному голосованию" доверять нельзя

Эксперт по кибербезопасности, глава Group-IB Илья Сачков раскритиковал систему электронного голосования, которая применялась в Москве при плебисците по внесению поправок в Конституцию. Сейчас в ЦИКе предлагают ввести эту практику по всей стране.

– Нормальные эксперты к электронному голосованию не привлекались, оно делалось второпях, и я к нему отношусь скептически. Я не знаю людей, которые им занимались.

По словам Ильи Сачкова, доработать систему к губернаторским выборами в сентябре практически невозможно.

– Если бы наши аналитики взялись, то быстрее, чем за шесть месяцев, мы бы ее не сделали.

Главным минусом эксперт назвал закрытость при разработке программы для голосования.

– Надо было посадить экспертов, делать электронное голосование с открытым кодом. Запускать открытый конкурс на поиск уязвимостей. Не когда главный редактор «Эха Москвы» объявляет премию от себя лично, а когда правительство говорит – за нахождение уязвимостей мы платим 300 тысяч долларов.

Потом, непонятна история с удалением данных после голосования. Я, например, голосовал физическим способом. Потому что оно хотя бы мне обеспечивает тайну голосования. Пишут, что данные удалят. Можно верить, можно не верить, но я – компьютерный криминалист и знаю, что информация достаточно сложно удаляется. Если она когда-то попала в сеть, она там останется навсегда.

Сачков предупредил, что не стоит забывать и о проблеме компьютерных вирусов.

– Если вы голосуете с заражённого компьютера, то вы на экране будете видеть одно, а вирус, по факту, проголосует за другое, и вы этого не заметите. Как гарантировать то, что на компьютере не находятся вредоносные коды? Ещё с 2010 года с банковских счетов, где применялась электронная подпись и двухфакторная аутентификация, деньги воровались. А банковская безопасность построена намного лучше, чем любое быстросделанное электронное голосование.