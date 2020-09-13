"Правовой произвол": "Голос" заявил о массовом нарушении прав наблюдателей

Наблюдательское движение «Голос» отчиталось более чем о 1300 сообщениях о возможных нарушениях в ходе голосования. По предварительным данным, была подана 371 официальная жалоба. Абсолютным лидером из регионов является Краснодарский край. Эксперты говорят, что столь масштабного нарушения прав наблюдателей и журналистов на выборах они не видели уже 4 года, а также рассказывают, что система видеонаблюдения за участками была фактически спрятана от граждан.

Сайт https://nashvybor2020.ru, на котором любой желающий может посмотреть трансляцию с избирательных участков, снабженных системой видеонаблюдения, был намерено скрыт от поисковых систем и уделен с сайта ЦИК, то есть доступ к нему имели лишь те, кто знал его адрес до этого, пишет «Голос».

При этом с самими наблюдателями, а также членам комиссий намного чаще, чем обычно препятствуют в их деятельности, а иногда и демонстративно игнорируют:

«Поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий можно охарактеризовать как «правовой произвол». В движении "Голос" такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правом, в том числе — прав наблюдателей и членов комиссий, не получали на протяжении последних 4 лет».

В движении пишут, что в отдельных случая дело доходило до рукоприкладства, а в целом наблюдается общий рост агрессии по отношению к контролерам работы комиссий.

Они полагают, происходящее «позволяет говорить о федеральной тенденции» к нарушению прав наблюдателей.

Кроме того, было зафиксировано множество сообщений о готовящихся или осуществляющихся фальсификациях результатов голосования.