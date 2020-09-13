Элла Памфилова: Центризбиркому России есть чему поучиться у Таджикистана

Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила уверенность, что России есть чему поучиться у стран СНГ в плане организации выборов.

Глава ведомства заявила об этом в информационном центре ЦИК на встрече с послами Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, которые наблюдали за выборным процессом в РФ. Посол Казахстана Ермек Кошербаев отметил «ясность всего процесса» и «прозрачность» выборов в России, пишет РБК.

«У нас взаимодействие и в двухстороннем, и в многостороннем форматах и, кстати, в рамках международных профильных организаций», — цитирует Памфилову ТАСС.

Напомним, 13 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы разных масштабов проходят в 83 субъектах. В этом году к основному дню в связи с эпидемиологической ситуацией было добавлено два досрочных дня голосования — 11 и 12 сентября.

Портал «Настоящее время» в свете заявлений Панфиловой о возможности поучиться у стран-союзников напоминает, что ни одни из выборов в Таджикистане не были признаны западными институтами как свободные и демократические. В ОБСЕ заявляли, что на выборах парламента весной 2020 года власти откровенно подменили результаты голосования.