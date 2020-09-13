Нападение на члена ТИК и заявление на Макгрегора. Новости к утру 13 сентября

В России начался единый день голосования. 13 сентября в 83 субъектах откроются избирательные участки, где пройдет более девяти тысяч компаний всех уровней, пишет «РИА Новости».

Напомним, что уже второй раз за год голосование по политическим вопросам проходит в непривычном виде — растянутым на несколько дней. ЦИК утвердил такой порядок в связи с эпидемиологической ситуацией. Там же отмечают, что больше всего наблюдателей на выборах работают от партии «Единая Россия» — 56 119 человек. Вторые по численности — наблюдатели от КПРФ, которых меньше более чем в три раза (15 631 человек).

СМИ продолжают писать о нарушениях, проходивших в два предыдущих дня досрочного голосования. Так, «ОВД-Инфо» пишет, что в подмосковном Фрязино на члена ТИК Алексея Миняйло (был фигурантом «московского дела») напал председатель комиссии. Об этом свидетельствует координатор движения «Голос» по Подмосковью Инна Карезина.

Миняйло предъявил на участке у него выбили из рук телефон, а также порвали удостоверение члена ТИК с правом совещательного голоса.

«Новая газета» со ссылкой на координатора «Открытой России» Татьяну Усманову пишет, что в Краснодаре изменили протоколы голосования от 11 сентября, заменив число проголосовавших с 376 на 124.

В Минэкономразвития подготовили стандарты использования ящиков для сбора пожертвований. Боксы для сбора денег должны быть опломбированы или опечатаны, а доступ к ним должны иметь только люди с доверенностью или с договором от НКО, которая установила ящик. Установить оный теперь возможно только при заключении договора с собственниками помещения.

Также предусмотрено, что изъятие денег из бокса должно происходить лишь в присутствии не менее двух свидетелей, которые не связаны с благотворительной организацией.

На информационном стенде рядом с ящиком для сбора средств должны быть представлены ИНН, номер счета, официальные почтовый, электронный адреса, а также страница в соцсетях и наименование документа, согласно которому НКО собирает средства, пишут «Известия».

Daily Mail пишет, что во Франции был задержан и опрошен ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Его подозревают в покушении на изнасилование. Заявление на него в местную полицию написали 10 сентября, но сам он отрицает свою причастность к преступлению.

Ранее боец неоднократно привлекался к ответственности перед законом и даже направлялся на курсы по управлению гневом, передает «Интерфакс».