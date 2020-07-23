Мельконьянц о голосовании в течение трех дней: "Грош цена такому удобству"

21 июля Госдума приняла закон, разрешающий ЦИК проводить голосование на выборах в течение трех дней. Не поддержали инициативу представители КПРФ и часть фракции «Справедливая Россия».

После этого Центризбирком в своих соцсетях запустил голосование с вопросом «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?», на что более 90% опрошенных в Twitter и во «ВКонтакте» ответили отрицательно. Опрос в Twitter в результате был удален, а глава ЦИК Элла Памфиолова назвала его «глупостью», отметив, что он нерепрезентативен, и выбор там делают «боты».

Сопредседатель наблюдательского движения «Голос» Григорий Мельконьянц, комментируя законопроект и историю с опросами ЦИК, возмутился, что ведомство использует в своем вопросе именно слово «удобство»:

«Безусловно, голосование должно быть удобным, но если после акта удобного голосования вбрасываются фальшивые голоса, которые разбавляют твой подлинный голос фальсификатом или вовсе не учитывают твой выбор, — грош цена такому удобству».

ВЦИОМ в своих опросах на эту тему, обращает внимание эксперт, тоже задает гражданам вопросы лишь о том, стало ли многодневное голосование «более удобным», игнорируя связанные с этим вопросы об эффективности наблюдения в этих условиях, а также «насколько защищены голоса при многодневном ночном хранении по сравнению с однодневным голосованием, насколько многодневное голосование защищено от вбросов и подтасовок и т. п».

«Оказавшись не способным защитить пассивное избирательное право граждан (право быть избранными) и обеспечить реальную, а не фиктивную конкуренцию, ЦИК нарочито занялся правом активным (право избирать)», — объясняет Мельконьянц. Причем понимание этого типа права граждан у Центризбиркома, уверен представитель «Голоса», проявляется в «примитивной и извращенной форме», так как его нововведения в процесс голосования лишь снижают степень защиты от возможных фальсификаций на выборах.

«Неконтролируемая многодневка должна компенсировать и отсутствие конкуренции и низкие рейтинги власти», — предполагает эксперт, не исключая, что оппозиция тоже сможет воспользоваться электоральным новшеством.

На главный же аргумент ЦИК, что нововведение должно увеличить явку, а значит и легитимность голосования, Мельконьянц напоминает, что даже официальная явка за недельный плебисцит по поправкам составила 74,2 млн (67,97%) избирателей, а в 2018 году на однодневные президентские выборы пришли 73,5 млн (67,5%) граждан: «Причины введения многодневки совсем другие», — подводит он итог.