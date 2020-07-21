"Благими намерениями дорога в ад": Госдума приняла закон о 3-дневном голосовании

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий проводить голосование в течение трех дней. На выборы этой осенью он распространяться не будет, но воспользоваться им смогут на выборах в Госдуму в 2021 году.

Напомним, что в случае, если будет принято решение проводить выборы три дня, проголосовать досрочно будет нельзя.

Также документ позволяет проводить голосования на придомовых территориях.

Против инициативы выступили многие представители движений по наблюдению за выборами и члены избирательных комиссий, чье открытой письмо собрало более 1500 подписей.

Общественники считают, что его принятие затруднит наблюдение за выборами и увеличит вероятность фальсификаций.

Против инициативы также выступила партия КПРФ. Как передает Znak.com, её представитель Николай Коломейцев во время заседания Госдумы прокомментировал эту идею фразой «благими намерениями вымощена дорога в ад»: «Причины всех цветных революций — коррумпированная власть и отсутствие контроля за результатами выборов», — отметил он.

Раскритиковал документ и Олег Нилов из «Справедливой России». «Мы не можем принимать закон, который несет нагрузку на бюджетные средства. Три дня все будут в отпуске? Как это все будет организовано? За какой счет, сколько это будет стоить? Нужно принимать массу подзаконных актов … Если уж хотите резать этот хвост демократических выборов, возьмем китайский опыт! Одна партия — один путь! И стопроцентная ответственность. Только тогда не забывайте — к стенке коррупционеров, а может быть и весь съезд, как в советские времена было, к такой же ответственности за невыполнение обязательств», — приводит его слова издание.

Отмечается, что идея законопроекта принадлежит главе Центризбиркома Элле Памфиловой.