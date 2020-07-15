Члены избиркомов потребовали отказаться от идеи многодневного голосования

В Сети появилось открытое письмо членов избирательных комиссий различных уровней, в котором они высказываются категорически против распространения практики проведения голосования в течение нескольких дней на последующие выборы. Под документом уже оставили подписи более 860 членов УИКов, ТИКов и региональных избиркомов.

«Даже один день голосования – это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов. При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов. Членам УИК и наблюдателям не полагается дополнительный отпуск. Многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально», — говорится в заявлении.

Также работники комиссий обращают внимание, что если голосование длиться несколько дней, это скажется и на работе тех учебных заведений, где оно проводится, так как не только требует специального места и времени, но и сказывается на состоянии преподавателей, которые преимущественно являются членами УИКов.

«Один день голосования является достаточным и отвечает мировым стандартам выборов», — уверены подписанты. В качестве примера они приводят ряд демократических стран, где голосования длятся один день. Кроме того, они обращают внимание, что практика недельного голосования продемонстрировала отсутствие необходимости в этом, так как очень много времени уходило впустую, в ожидании избирателей.

«В связи с этим, предлагаем ЦИК отказаться от идеи многодневного голосования, а Государственной Думе и Совету Федерации законодательно запретить такую практику», — подводят они итог.

Однако, как ранее писал Sobesednik.ru, сегодня Госдума во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий устраивать трехдневные голосования. Также он разрешает организовывать избирательные участки на придомовых территориях.