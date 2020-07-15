Закон, позволяющий устраивать трехдневное голосование, принят во втором чтении

Госдума одобрила законопроект, наделяющий избирательные комиссии разных уровней правом назначать трехдневные выборы или референдумы.

Согласно документу, ЦИК РФ сможет принять решение о трехдневных выборах на федеральном уровне, а на выборах уровня субъекта или ниже подобные — региональные избиркомы. На это им будет отводиться 10 суток после объявления выборов.

Если голосование будет проходить в течение трех дней, соответственно, досрочно волеизъявление граждане выразить уже не смогут.

Кроме того, согласно законопроекту, избирательные участки, по аналогии с плебисцитом по поправкам, можно будет организовывать на придомовых территориях.

Противники внедрения практик общероссийского голосования, завершившегося 1 июля, указывают на то, что в случае трехдневного голосования общественный контроль за ним сильно усложняется, так как сложнее найти наблюдателей на три дня, которые могут выпасть и на рабочие дни, а присутствующие наблюдатели не смогут проконтролировать, что происходит с урнами и журналами избирателей в ночное время суток. Они уверены, что это создает дополнительные возможности для фальсификаций.