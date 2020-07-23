Памфилова об удалении опроса ЦИК: "У кого больше ботов, тот и побеждает"

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что голосование в соцсетях ЦИК нерепрезентативно, а пользователи, которые проголосовали в нем, — «боты». Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Скриншот из Twitter

Таким образом она объяснила удаление опроса в социальной сети Twitter об одобрении многодневного голосования на выборах. Как ранее рассказывал Sobesednik.ru, более 90% пользователей там оценили идею негативно, а в социальной сети «ВКонтакте» такой же опрос сохранился, и там также около 92% от более чем 20 тысяч граждан выступили против такого новшества.

«Это просто неграмостность наших сотрудников, сделали глупость. Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и побеждает. Я сегодня дам распоряжение вообще всё убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — объяснила Памфилова.