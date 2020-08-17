Меньше конкуренции, больше фальсификаций: "Голос" проанализировал, как изменялось избирательное законодательство в 7-м созыве Госдумы

За пять лет закон о выборах менялся 19 раз. Их них 12 раз были внесены существенные изменения в правила проведения выборов в Госдуму. Семь из них приняты в последний год. «Причем шесть — менее чем за четыре месяца до старта избирательной кампании», – подчеркивает Любарев.

«Многие нормы изначально нацелены на создание более благоприятных условий для «партии власти» и создания максимальных сложностей для ее политических оппонентов, – пишет эксперт. -- Прежде всего, возросло количество оснований для лишения граждан пассивного избирательного права, а у неформальных организаторов выборов из органов исполнительной власти появились дополнительные инструменты для недопуска на выборы своих политических оппонентов». Имеется в виду расширение полномочий по внесудебной блокировке материалов во время избирательной кампании и сокращение информации о кандидатах и партиях в бюллетене для голосования. К улучшению условий для фальсификаций эксперт относит введение многодневного голосования, прозванного в народе название «голосованием на пеньках», и электронного голосования. «Все это сопровождается наступлением на независимое гражданское наблюдение», – добавляет Любарев.

Вот всего лишь несколько эпизодов из того, о чем говорит эксперт.

20 апреля 2021 года права быть избранными лишились люди, внесенные в реестр физлиц-иноагентов. Сами физлица-иноагенты – тема для отдельного обсуждения.

23 мая 2020 года Госдума лишила права выдвигаться на выборы гражданам, осужденным на условные сроки по ряду статей, включая «дадинскую» 212.1 и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» – ч. 2 ст. 280. «В целом данная новелла, как это и предсказывалось заранее, стала использоваться для лишения права участвовать в выборах наиболее ярких представителей оппозиции», – констатирует Аркадий Любарев.

4 июня 2021 года внесен запрет на участие в выборах для граждан, якобы причастных к работе экстремистских организаций, наделенный к тому же обратной силой – закон им. Алексея Навального. «Закон был принят в рекордный срок — один месяц, с нарушением сроков, установленных законами и регламентом Думы, – отмечает эксперт. -- Через пять дней, 9 июня, организации сторонников Алексея Навального были признаны судом экстремистскими. … Закон этот юридически неприемлем в первую очередь из-за того, что предусматривает обратную силу: он карает за действия, которые в момент их совершения не считались противозаконными».

Также был введен ряд изменений, затрудняющих регистрацию кандидатов, процесс сбора подписей, которые еще и стало гораздо легче признавать недействительными.

Само политическое поле значительно опустело. Как отмечает Аркадий Любарев, с 2016 года количество партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось с 74 до 32. Новых появилось всего пять. «И исчезли 47 политических партий, но лишь небольшая часть из них … добровольно, – пишет он. – Таковых всего четыре: Партия защиты бизнеса и предпринимательства, «Автомобильная Россия», «Достоинство» и «Патриоты России» (последняя фактически влилась в «Справедливую Россию»). Остальные 43 ликвидированы решениями Верховного Суда России».

Эксперт прогнозирует ликвидацию еще ряда партий в ближайшие годы. А также – что в 2021 году, как и в 2016, в парламентских выборах смогут принять участие только партии, имеющие т. н. «парламентскую льготу» – право не собирать подписи в свою поддержку. Очень похоже на стремление к тому, чтобы в выборах участвовала только одна партия и все мы знаем, какая.