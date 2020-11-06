"ЦИК превращается в ЦИрК". Грудинина официально не допустили до выборов в Госдуму

Центризбирком официально заявил о недопуске Павла Грудинина до выборов в Госдуму, сославшись на информацию Генпрокуратуры, которая якобы представила доказательства, что он не соответствует требованиям к кандидатам. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у них не было выбора, потому что в ЦИК «не могут преступить закон».

Грудинин был выставлен третьим в федеральном списке КПРФ. Теперь он исключен из него.

По информации Генпрокуратуры, у Грудинина есть активы в зарубежных банках, что в соответствии с действующим законодательством препятствует выдвижению на выборы. Об информации о «белизских офшорах» Грудинина заявили адвокаты его бывшей супруги Ирины Грудининой.

Изначально ЦИК не возражал против регистрации Грудинина. Памфилова поясняет, что ведомство «исходит из презумпции доверия кандидату». Поэтому рабочая группа ЦИК в четверг рекомендовала допустить его до выборов, так как, по её словам, не обладала документальными подтверждениями наличия у него заграничных счетов. «Мы не Следственный комитет, не суд, мы не можем заниматься расследованием, давать оценку, фальшивый документ или реальный. Есть позиция Генпрокуратуры, исходя из которой мы действуем», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС).