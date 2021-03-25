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600 мусульман задержали во время службы в мечети ради поиска нелегальных мигрантов

В Котельниках полицейские устроили облаву прямо в мечети. 600 мусульман, пришедших на службу, увезли в автозаках

Фото: АГН "Москва"

Облава, устроенная силовиками на мечеть в подмосковных Котельниках, связана с операцией по поиску нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов», — приводит агентство слова собеседника.

Как ранее писал Sobesednik.ru, задержанные были мусульманами. Они пришли на пятничную службу в мечеть, куда следом приехали автозаки. Всех начали задерживать для проверки документов. Как рассказывала адвокат комитета «Гражданское содействие» (организация объявлена «иностранным агентом») Мария Красова, полицейские отпустили всех без составления каких-либо протоколов, однако предварительно проверили у всех документы и взяли образцы ДНК.

Защитница поразилась тому факту, что верующи, который пришли помолиться, «просто закрыли».

Информация о количестве задержанных разнилась: Краснова говорила о 60 людях в ОВД «Люберецкое», а РИА Новости со ссылкой на источник писали, что отпущены 140 «иностранцев». Агентство акцентировало внимание на том, что все они якобы были мигрантами. Адвокат Лидия Самсонова говорила РИА, что перед началом полицейской операции в мечети было порядка 600 человек.

Теги: #мигранты

Рубрика: Общество

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