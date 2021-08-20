Сегодня, в 10:46

Главное к 21 августа: Энергосанкции США, автозаки приехали за мусульманами, меньшинства на бирже

Санкции против "Северного потока-2", задержания в подмосковной мечети, 43 млн привитых. Главное к утру субботы

Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал указ, которым разрешил Минфину США и главе Госдепартамента вводить санкции против энергетических проектов России. Ведомства смогут самостоятельно принимать решение о введении ограничений, если реализация конкретного проекта является угрозой нацбезопасности, международной политике и экономике США, либо расширяет влияние Кремля на энергетический сектор Европы, включая Украину.

Сразу после этого госсекретарь США Энтони Блинкен ввел санкции против двух российских граждан и одного судна, участвующих в реализации «Северного потока-2». Подробности не уточняются. По данным источников Bloomberg, санкции наложат на фирму «Нобилити», страховую компанию «Константа» и корабль снабжения «Остап Шеремет».

Напомним, что несмотря на почти завершенный «Северный поток-2», согласно договоренностям США и Германии, его запуск не должен лишить Украину транзита российского газа. Это является основным требованием к России. При этом Украина получит порядка $1 млрд в рамках «Зеленого фонда», который должен пойти на подготовку страны к потере доходов от транзита.

Соединенные штаты идут на «подрыв отношений» с Россией и «не задумываются о последствиях», считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал введенные накануне США санкции из-за отравления Навального и по «Северному потоку-2». Он также заявил, что эти «антироссийские выпады» показывают «отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве».

В Подмосковных Котельниках полиция задержала порядка 60 мусульман, пришедших на пятничную молитву в мечеть. Всех их доставили в ОВД «Люберецкое», где у каждого взяли образцы ДНК и проверили документы. Об этом «Медиазоне» рассказала адвокат комитета «Гражданское содействие» Мария Красова. Она отметила, что полиция вела себя корректно, но не составляла никаких протоколов и прочего. Сам факт произошедшего, причины которого неясны, её «ужасает»: 

«Люди пришли на службу, а их там просто закрыли».

Позднее РИА Новости сообщило, что в отдел полиции доставили порядка 140 человек и все они якобы были мигрантами. После забора образцов ДНК, их отпустили.

Чтобы торговать на бирже NASDAQ, компаниям теперь придется следовать «правилам разнообразия». Это решение одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам США. В совете директоров допущенных до торгов фирм должна быть хотя бы одна женщина и хотя бы один представитель недопредставленных групп населения, либо представитель ЛГБТ+. На это обращает внимание «Фонтанка».

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России от коронавируса привились 43 млн человек (порядка трети населения), передает «Интерфакс». При этом он отметил, что необходимо сохранять темпы вакцинации и довести общую долю привитых до 80%.

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» планирует в ближайшие недели представить новую модель устройства государства, которой они намерены придерживаться в Афганистане, заявили там Reuters. Это не будет западной демократией, но «репрессий» в стране также не будет:

«Мы можем понять панику, стресс и беспокойство. Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так», — пояснили в «Талибане».

Президент США Джо Байден сообщил, что с 14 августа американским военным удалось вывезти из Афганистана уже 13 тысяч человек и ещё несколько тысяч были вывезены чартерами при содействии США. Байден также назвал «воздушный мост» между Кабулом и странами Запада одной из самых трудных операций такого рода «за всю историю».

Актриса и посол ООН доброй воли Анджелина Джоли создала в Instagram новую страницу, где будет рассказывать о происходящем в Афганистане: «Я пришла в Instagram с целью поделиться их историями и голосами людей, которые борются за свои основные права человека по всему миру», — поясняет она.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 1 день назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 3 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 3 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 24 минуты назад

ФАС начнет искать "справедливость" в наценках на 25 товаров. Цены могут вырасти

Политика 1 час назад

Полиция искала журналиста "Эха Москвы" дома у её родителей. Уже не в первый раз

Недвижимость 1 час назад

В правительстве предложили ввести налоговые вычеты за аренду квартир

Политика 1 час назад

Тихановская призвала главу МВФ не давать денег на репрессии против беларусов

Общество 4 часа назад

"Не виноватые мы, это дешевые подрядчики". Крупный маркетплейс и движение по борьбе с рабством не нашли общего языка

Политика 14 часов назад

Попова обратила внимание на транши по 8 млн на предвыборную кампанию Вассермана

Политика 15 часов назад

Сегодняшний санкционный список США против РФ оказался больше британского на два пункта

Общество 16 часов назад

"Пора валить в Сибирь, пока не поздно": в сети отреагировали на исследование Росгидромета об изменении климата

Общество 17 часов назад

Звенящая Меркель, усталая Земфира, СМИ-иноагенты и подрабатывающие россияне: новости к вечеру 20 августа

Политика 17 часов назад

Главный редактор "Дождя"* заявил, что телеканал не является иностранным агентом и продолжит работу

Общество 18 часов назад

"Дождь", "Важные истории" и 6 журналистов внесены в реестр СМИ-иностранных агентов

Политика 18 часов назад

Анатолий Матвийчук: На талибов* оглядываются северокавказские и центральноазиатские радикалы

Политика 19 часов назад

Зачем Ангела Меркель неожиданно прилетела в Москву к Путину?

Политика 19 часов назад

Меркель потребовала от Путина освободить Навального

Общество 19 часов назад

Мать лишилась двухлетней дочери из-за свечи, оставленной на телевизоре

Политика 21 час назад

ПАСЕ допускает отказ от наблюдения на выборах в Думу. ОБСЕ не приедет по тем же причинам

Здоровье и дом 21 час назад

Мурашко: родителям необходимо вакцинироваться, чтобы обезопасить детей от коронавируса

Политика 21 час назад

Подозреваемые в отравлении Навального сотрудники ФСБ попали под британские санкции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика