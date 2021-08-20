Главное к 21 августа: Энергосанкции США, автозаки приехали за мусульманами, меньшинства на бирже

Президент США Джо Байден подписал указ, которым разрешил Минфину США и главе Госдепартамента вводить санкции против энергетических проектов России. Ведомства смогут самостоятельно принимать решение о введении ограничений, если реализация конкретного проекта является угрозой нацбезопасности, международной политике и экономике США, либо расширяет влияние Кремля на энергетический сектор Европы, включая Украину.

Сразу после этого госсекретарь США Энтони Блинкен ввел санкции против двух российских граждан и одного судна, участвующих в реализации «Северного потока-2». Подробности не уточняются. По данным источников Bloomberg, санкции наложат на фирму «Нобилити», страховую компанию «Константа» и корабль снабжения «Остап Шеремет».

Напомним, что несмотря на почти завершенный «Северный поток-2», согласно договоренностям США и Германии, его запуск не должен лишить Украину транзита российского газа. Это является основным требованием к России. При этом Украина получит порядка $1 млрд в рамках «Зеленого фонда», который должен пойти на подготовку страны к потере доходов от транзита.

Соединенные штаты идут на «подрыв отношений» с Россией и «не задумываются о последствиях», считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал введенные накануне США санкции из-за отравления Навального и по «Северному потоку-2». Он также заявил, что эти «антироссийские выпады» показывают «отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве».

В Подмосковных Котельниках полиция задержала порядка 60 мусульман, пришедших на пятничную молитву в мечеть. Всех их доставили в ОВД «Люберецкое», где у каждого взяли образцы ДНК и проверили документы. Об этом «Медиазоне» рассказала адвокат комитета «Гражданское содействие» Мария Красова. Она отметила, что полиция вела себя корректно, но не составляла никаких протоколов и прочего. Сам факт произошедшего, причины которого неясны, её «ужасает»:

«Люди пришли на службу, а их там просто закрыли».

Позднее РИА Новости сообщило, что в отдел полиции доставили порядка 140 человек и все они якобы были мигрантами. После забора образцов ДНК, их отпустили.

Чтобы торговать на бирже NASDAQ, компаниям теперь придется следовать «правилам разнообразия». Это решение одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам США. В совете директоров допущенных до торгов фирм должна быть хотя бы одна женщина и хотя бы один представитель недопредставленных групп населения, либо представитель ЛГБТ+. На это обращает внимание «Фонтанка».

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России от коронавируса привились 43 млн человек (порядка трети населения), передает «Интерфакс». При этом он отметил, что необходимо сохранять темпы вакцинации и довести общую долю привитых до 80%.

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» планирует в ближайшие недели представить новую модель устройства государства, которой они намерены придерживаться в Афганистане, заявили там Reuters. Это не будет западной демократией, но «репрессий» в стране также не будет:

«Мы можем понять панику, стресс и беспокойство. Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так», — пояснили в «Талибане».

Президент США Джо Байден сообщил, что с 14 августа американским военным удалось вывезти из Афганистана уже 13 тысяч человек и ещё несколько тысяч были вывезены чартерами при содействии США. Байден также назвал «воздушный мост» между Кабулом и странами Запада одной из самых трудных операций такого рода «за всю историю».

Актриса и посол ООН доброй воли Анджелина Джоли создала в Instagram новую страницу, где будет рассказывать о происходящем в Афганистане: «Я пришла в Instagram с целью поделиться их историями и голосами людей, которые борются за свои основные права человека по всему миру», — поясняет она.