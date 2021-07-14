Александр РАР: «Если бы «Северный поток-2» остановили, это бы означало, что Запад и Россия разошлись»
Немецкий политолог – об итогах договоренностей Джо Байдена и Ангелы Меркель и о том, как в Германии отнеслись к тому, что газопровод будет достроен и запущен.
– Как в Германии оценивают это соглашение? Мы слышим очень разные реакции...
– Ну, разногласия никуда не делись – ведь фактически Запад последние 10 лет конфликтует с Россией (в том числе, и Германия) – по вопросам о правах человека, по Крыму, по восточной Украине и т. д.
Но этот коммерческий проект – СП-2, да и вообще энергетическое сотрудничество Европы с Россией, в котором Германия заинтересована в первую очередь, оказался спасен уникальным образом. Несмотря на то, что и американцы, и восточноевропейские страны очень хотели его разломать.
Европа сейчас понимает: в будущем ей нужен дополнительный газ (в то время как никто не знает, что будет с украинскими трубами и газовыми системами), и через инфраструктуру СП-1 и СП-2 этот газ будет без проблем находить путь в ЕС.
Но в то же время и американцы, и Украина, и много других стран на западе, считали, что СП-2 нужно запретить: это было бы символом большой победы над Россией. Тем самым Россию фактически приструнили бы и оттолкнули от европейского газового бизнеса. За этим последовало бы много другого.
– Чего, например?
– Если бы СП-2 остановили, можно было бы говорить, что Россия и Запад разошлись по многим параметрам и экономическим проектам. Но так не получилось.
Немцы отстояли СП-2, поэтому спасли отношения с Россией. Договоренности по энергетическому сотрудничеству существуют уже полвека, и Германия – та страна в Европе, которая сегодня выступает за сотрудничество с Россией. То есть, хочет в перспективе строить Европу вместе с Россией. В то время как многие другие страны этого не хотят. Это очень плачевно и очень показательно.
– Меркель скоро уйдет. Между тем в ФРГ далеко не все рады достигнутому соглашению. Что в перспективе?
– Ничего хорошего. Видите ли, в Германии тоже не все однозначно.
Да, правительство Меркель боролось за этот проект и фактически отстояло его. Но если посмотреть на вчерашние и сегодняшние статьи в СМИ... Стоит жуткий вой: злость, нападки на Меркель – ее обвиняют чуть ли не в том, что она предает интересы Европы. Причем, нападают на нее люди из ее собственной партии.
И это не просто примитивная русофобия, это геополитика: Россию хотят раз и навсегда вытолкнуть из Европы в Азию. И Украина стала в этой политике тараном. Она, как и СП-2, тоже стала символом политики сдерживания России. К сожалению, мы живем в такое время и при таком раскладе сил в Европе.
– То есть от того, кто именно станет преемником Меркель, зависит не так уж и много?
– Трудно сказать...
Думаю, что ее наследником будет Армин Лашет. Он из партии христианских демократов и очень прагматически настроен сотрудничать с Россией. Я даже надеюсь, что он найдет возможность прорыва отношений.
Но, с другой стороны, тот же Лашет не придет к власти один – это будет коалиция. А мы видим, что этот вой по поводу СП-2 как раз и идет в партиях «зеленых» и свободных демократов, которые могут быть партнерами его коалиции. И потенциальные кандидаты на пост главы МИД от «зеленых» или от свободных демократов, просто в истерике.
– Меркель показала, что Германия может вести самостоятельную политику?
– Не так. История СП-2 показывает: если бы Германия хотела, она могла бы вести самостоятельную политику, у нее есть силы – она же сама с США договорилась, не слушая других европейских держав. Но в то же время Германия встроена в очень сложный комплекс принятия решений внутри Европы.
Видите ли, Гельмут Коль и Герхард Шредер могли вести самостоятельную политику в отношении России. А вот когда Меркель пришла к власти, произошло фактическое и юридическое расширение Евросоюза, а также расширение НАТО на бывшие страны Варшавского договора, ранее союзники СССР, переметнувшиеся в западный лагерь. В этих странах развита сильная русофобия, фактически они заставляют немцев (как мы видим по СП-2) постоянно быть особенно критичными в отношении России. И не упускают случая указать тем же немцам, что с Россией общую Европу нельзя построить.
Таков феномен современной политики – либо издержки холодной войны, либо попытка новых элит этих стран отомстить России за 45 лет коммунизма, как они говорят. Либо пособничество американским геополитическим целям: выдавить Россию из Европы. В общем, целая комбинация разных факторов, которые уже привели к тому, что отношения между Западом и Россией зашли в тупик. И их очень трудно будет поменять.
Но в политике все возможно, и тот факт, что Германия спасла СП-2, несмотря на теперешнюю риторику той же Меркель (что она разочарована в том, что Россия нарушает права человека, что она пессимистично относится к возможностям полноценного сотрудничества между Россией и Западом и т. д.) это показывает.
– Другими словами, может получиться так: газопровод достроят, а работать он не будет?
– Так говорят, но я так не думаю. Поверьте, по СП-2 ситуация успокоится. Газ будет идти, так как в любом случае это – коммерческий проект. Европе нужны дополнительные потоки газа. Если цена, которую Россия будет брать за прокачку газа в Германию, будет соответствовать рыночным нормам и будет дешевле американского газа, то, конечно, страны ЕС будут покупать газ в России.
Но, конечно, СП-2 будут чинить проблемы, пытаться не разрешать, требовать заполнить эту трубу на 50% и т. д.... Мы видим те же самые проблемы с СП-1: по законам Евросоюза его можно заполнять только наполовину. Но когда холод, когда люди мерзнут и нужен газ, тогда очень быстро звонят в Россию и просят дополнительно заполнить трубы российским газом.
Я просто думаю, что вместо СП-2 найдут другую проблему. Особенно опасны провокации, которые в ближайшее время могут произойти на востоке Украины и вокруг Крыма. Потому что элиты в Киеве в ужасе от того, что Запад пытается договориться с Россией. Для них Россия не входит в западную цивилизацию, поэтому ее нужно сдерживать. И тут вопрос – кто сильнее?
Еще 10 лет назад на Западе думали, что Россию смогут приструнить. И те же украинцы думали, что при помощи США за несколько лет можно отнять у России Крым. Не получилось.
Наоборот, Россия укрепила свои позиции, фактически вернулась на Ближний Восток – в Сирию, сотрудничает и с Ираном, имеет свою политику с Израилем... Это прекрасная внешнеполитическая дипломатия. Но она воспринимается Западом как агрессивная. И он будет всеми силами противостоять Россию. Так же, как и Китаю.
Самые умные головы в Европе уже понимают: одновременно давить и на Китай, и на Россию – невозможно. Потому что это приведет в полномасштабному конфликту на мировой арене. И нужно все-таки находить способы договариваться.
А вот неумные головы в отдельных государствах, к сожалению, этого не понимают...
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