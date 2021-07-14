Александр РАР: «Если бы «Северный поток-2» остановили, это бы означало, что Запад и Россия разошлись»

– Как в Германии оценивают это соглашение? Мы слышим очень разные реакции...

– Ну, разногласия никуда не делись – ведь фактически Запад последние 10 лет конфликтует с Россией (в том числе, и Германия) – по вопросам о правах человека, по Крыму, по восточной Украине и т. д.

Но этот коммерческий проект – СП-2, да и вообще энергетическое сотрудничество Европы с Россией, в котором Германия заинтересована в первую очередь, оказался спасен уникальным образом. Несмотря на то, что и американцы, и восточноевропейские страны очень хотели его разломать.

Европа сейчас понимает: в будущем ей нужен дополнительный газ (в то время как никто не знает, что будет с украинскими трубами и газовыми системами), и через инфраструктуру СП-1 и СП-2 этот газ будет без проблем находить путь в ЕС.

Но в то же время и американцы, и Украина, и много других стран на западе, считали, что СП-2 нужно запретить: это было бы символом большой победы над Россией. Тем самым Россию фактически приструнили бы и оттолкнули от европейского газового бизнеса. За этим последовало бы много другого.