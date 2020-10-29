Сегодняшний санкционный список США против РФ оказался больше британского на два пункта

Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США и Государственный департамент США присоединились к санкционному расширению действий против России.

Как следует из пресс-релиза минфина Штатов, новые санкции введены против девяти физических лиц и двух организаций.

«Это третье использование дискреционных полномочий Минфина в ответ на использование Россией «Новичка» против своих граждан. Кроме того, Госдепартамент США назначает две научные лаборатории Министерства обороны России, которые занимаются разработкой российского химического оружия»

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Напомним, что в британском санкционном списке сегодня заявлено на два человека меньше. Наибольшая часть лиц из списка – сотрудники института криминалистики ФСБ. Минфин США приводит все их имена и поясняет предполагаемую роль в ситуации с отравлением политика Алексея Навального.

Среди организаций также назван Государственный институт экспериментальной военной медицины. «[Этот институт] сотрудничал с 27-м научным центром и 33-м научно-исследовательским и испытательным институтом - организациями, ранее идентифицированными и назначенными правительством США для участия в деятельности по развитию потенциала химического оружия России», – говорится в заявлении.