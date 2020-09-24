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Меркель потребовала от Путина освободить Навального

Путин попытался переубедить канцлера ФРГ, что оппозиционер осужден не за политическую деятельность

Фото: Instagram

Алексей Навальный

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на нынешней встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве вновь подняла тему российского оппозиционера Алексея Навального.

«Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом»

, – цитирует Меркель «Интерфакс».

Президент РФ же попытался переубедить германского политика, что Алексей Навальный отбывает наказание не по политическому делу.

«Он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров»

, – сказал Путина.

Напомним, что это последний визит Меркель в Россию в роли канцлера ФРГ. В ближайшее время на ее должность путем демократических процедур придет другой человек.

22 августа Меркель встретится с Владимиром Зеленским в Киеве.

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