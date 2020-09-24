Меркель потребовала от Путина освободить Навального
Путин попытался переубедить канцлера ФРГ, что оппозиционер осужден не за политическую деятельность
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на нынешней встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве вновь подняла тему российского оппозиционера Алексея Навального.
«Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом»
, – цитирует Меркель «Интерфакс».
Президент РФ же попытался переубедить германского политика, что Алексей Навальный отбывает наказание не по политическому делу.
«Он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров»
, – сказал Путина.
Напомним, что это последний визит Меркель в Россию в роли канцлера ФРГ. В ближайшее время на ее должность путем демократических процедур придет другой человек.
22 августа Меркель встретится с Владимиром Зеленским в Киеве.
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Рубрика: Политика