Меркель потребовала от Путина освободить Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на нынешней встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве вновь подняла тему российского оппозиционера Алексея Навального.

« Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом »

, – цитирует Меркель «Интерфакс».

Президент РФ же попытался переубедить германского политика, что Алексей Навальный отбывает наказание не по политическому делу.

« Он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров »

, – сказал Путина.

Напомним, что это последний визит Меркель в Россию в роли канцлера ФРГ. В ближайшее время на ее должность путем демократических процедур придет другой человек.

22 августа Меркель встретится с Владимиром Зеленским в Киеве.