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"Талибан"* начал задерживать афганских чиновников. Ранее они обещали не делать этого

СМИ сообщают, что афганские госслужащие начали пропадать. Некоторых, вопреки обещаниям, задержали талибы

Фото: Global Look Press

Члены семей бывших представителей власти в Афганистане сообщили о задержании их родных талибами, либо об их исчезновении. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал Tolo. 

Среди задержанных и пропавших приводятся имена экс-начальника полиции афганской провинции Лагман и её бывшего губернатора, а также бывшего начальника полиции провинции Газни.

Напомним, что ещё тремя днями ранее «Талибан»* официально заявил об амнистии для всех государственных служащих, призвав их вернуться на работу. «Вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорилось в том сообщении.

Сегодня также стало известно о том, что талибы начали приходить за всеми, кто работал с американцами, включая журналистов. Одного родственника репортера Deutsche Welle в ходе такого визита убили, а другого тяжело ранили.

Отметим, что президент США Джо Байден ещё накануне заявил, что не верит в изменение политики талибов. Временное прекращение насилия он назвал «экзистенциальным кризисом».

*«Талибан» объявлен в России террористической организацией и запрещен.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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