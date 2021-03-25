"Талибан"* начал задерживать афганских чиновников. Ранее они обещали не делать этого

Члены семей бывших представителей власти в Афганистане сообщили о задержании их родных талибами, либо об их исчезновении. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал Tolo.

Среди задержанных и пропавших приводятся имена экс-начальника полиции афганской провинции Лагман и её бывшего губернатора, а также бывшего начальника полиции провинции Газни.

Напомним, что ещё тремя днями ранее «Талибан»* официально заявил об амнистии для всех государственных служащих, призвав их вернуться на работу. «Вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорилось в том сообщении.

Сегодня также стало известно о том, что талибы начали приходить за всеми, кто работал с американцами, включая журналистов. Одного родственника репортера Deutsche Welle в ходе такого визита убили, а другого тяжело ранили.

Отметим, что президент США Джо Байден ещё накануне заявил, что не верит в изменение политики талибов. Временное прекращение насилия он назвал «экзистенциальным кризисом».

*«Талибан» объявлен в России террористической организацией и запрещен.