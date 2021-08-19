Главное к 20 августа: О чем говорили Путин и Макрон, к сторонникам Навального приходят, привитые "Спутником" не попадают в больницы

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным призвал выполнить решение ЕСПЧ и освободить Алексея Навального, говорится на его сайте (в релизе Кремля эта часть отсутствует). Напомним, что ЕСПЧ ранее постановил временно освободить Навального из колонии в рамках обеспечительной меры, но Россия отказалась выполнять.

Также Макрон в ходе дискуссии «выразил пожелание, чтобы выборы в российский парламент в сентябре прошли в соответствии с критериями ОБСЕ». Напомним, что наблюдателей от ОБСЕ на выборах не будет, потому что ЦИК РФ потребовал от организации в десятки раз сократить численность миссии. В ОБСЕ заявили, что не смогут наблюдать в таком формате.

Роскомнадзор попросил Apple удалить из App Store приложение «Навальный», где ведется блог Алексея Навального и куда встроено «Умное голосование». Об этом пишут соратники политика. В обращении ведомство указывает, что приложение используется для «пропаганды деятельности и реализации мероприятий» объявленных экстремистскими структур Навального.

В Москве 15 волонтеров были задержаны полицией в ходе встречи избирателей с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы и кандидатом в депутаты Госдумы, пишет «ОВД-Инфо». К вечеру волонтеров отпустили с предупреждением.

По состоянию на 23:00 19 августа полиция Москвы пришла с беседами уже к 478 сторонникам Алексея Навального. Их список полицейские, вероятно, составили из украденных злоумышленниками баз данных команды политика. Силовики предлагают москвичам обратиться в суд на структуры политика из-за того, что там допустили кражу этой информации.

The New York Times со ссылкой на сведения ООН сообщает, что в Афганистане талибы* начали ходить по домам и разыскивать людей, помогавшим НАТО и США, хотя обещали этого не делать. Они хотят «допросить и наказать» их, а если не могут найти нужных людей, угрожают их родным и близким арестом или даже убийством.

В частности издание Deutsche Welle сообщает, что с обысками приходили в дома минимум четырех их журналистов. Одного родственника уехавшего в Германию репортера убили, а второго — тяжело ранили.

«Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном"* показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время», — считает гендиректор DW Петер Лимбург.

The Guardian передает, что экс-капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал обратилась к бывшим соратницам с призывом удалить все соцсети и фотографии, а также уничтожить футбольную форму и другие доказательства их причастности к игре, чтобы обеспечить свою безопасность перед талибами.

Исследование ряда российских медицинских учреждений, а также питерского Европейского университета и Первого меда показало, что привитые «Спутником V» россияне в 81% случаев заражения «дельта»-штаммом не попадают в больницы. То есть привитых госпитализируют в пять раз реже тех, кто не привит даже в том случае, если заболеют. Более того, никто из участников исследования не умер от болезни. Об этом пишет «Медуза».

В Единую биометрическую систему добавляют дополнительные сведения о россиянах. Как пишет «Интерфакс», теперь в базе данных будут кроме всего прочего отражены дата рождения, сведения о гражданстве и информация о том, какая организация внесла данные человека в систему.