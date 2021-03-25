"Талибан"* объявил амнистию для всех госслужащих, чтобы они возобновили работу

Группировка «Талибан»* распространила информацию о всеобщей амнистии для чиновников, работавших в государственных структурах до захвата страны террористами. Госслужащим обещают, что их не тронут, призывая выходить на работу, чтобы государственный аппарат возобновил функционирование.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — передает Agence France-Presse заявление талибов в своем Twitter.

Напомним, что после того, как талибы захватили основные города Афганистана, включая его столицу Кабул, президент Ашраф Гани снял с себя полномочия и бежал из страны в неизвестном направлении. Приход группировки в Кабул породил хаос: тысячи людей эвакуируют, многие не понимают, как им жить дальше и не верят, что талибы сдержат слово и не начнут массовые казни сторонников предыдущего режима.

Не верят в заверения талибов и многие комментаторы в Twitter.

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.