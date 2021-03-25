Талибы попросили все страны об инфраструктурной помощи. В обмен на добычу ископаемых

В политическом офисе террористической группировки «Талибан», запрещенной в России, обратились к мировому сообществу с призывом оказать им помощь в восстановлении государства. Как отмечает представитель организации Мохаммад Сохаил Шахин, это относится вообще ко всем странам.

Он объяснил, что после выхода из «этапа войны» Афганистан вступил в «новую фазу», когда им «необходима помощь других стран». «Нужно помочь нам со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими секторами», — передает его слова издание Ariana News.

В обмен талибы готовы открыть доступ к богатым месторождениям не территории страны: «Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые».

Напомним, что в последние дни всё чаще становится известно о том, что талибы массово нарушают свое обещание не преследовать тех, кто сотрудничал с американскими властями. Террористы ходят по домам и угрожают арестом и убийством родным и близким людей из их списка. Они также открыли охоту на местных журналистов. К примеру, одного из родственников журналиста Deusche Welle в ходе одного из таких рейдов убили, а другого его родственника — тяжело ранили. Сам журналист успел покинуть страну.