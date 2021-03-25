Сегодня, в 10:55

Талибы попросили все страны об инфраструктурной помощи. В обмен на добычу ископаемых

Талибы просят помочь им со здравоохранением, образованием и другой инфраструктурой в обмен на доступ к месторождениям

Фото: Global Look Press

В политическом офисе террористической группировки «Талибан», запрещенной в России, обратились к мировому сообществу с призывом оказать им помощь в восстановлении государства. Как отмечает представитель организации Мохаммад Сохаил Шахин, это относится вообще ко всем странам.

Он объяснил, что после выхода из «этапа войны» Афганистан вступил в «новую фазу», когда им «необходима помощь других стран». «Нужно помочь нам со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими секторами», — передает его слова издание Ariana News.

В обмен талибы готовы открыть доступ к богатым месторождениям не территории страны: «Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые».

Напомним, что в последние дни всё чаще становится известно о том, что талибы массово нарушают свое обещание не преследовать тех, кто сотрудничал с американскими властями. Террористы ходят по домам и угрожают арестом и убийством родным и близким людей из их списка. Они также открыли охоту на местных журналистов. К примеру, одного из родственников журналиста Deusche Welle в ходе одного из таких рейдов убили, а другого его родственника — тяжело ранили. Сам журналист успел покинуть страну.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 21 час назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 20 часов назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 день назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 2 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 2 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 6 дней назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Политика 36 минут назад

Навальный призвал Запад начать всерьез бороться с коррупцией. Вот его программа из пяти шагов

Общество 46 минут назад

Больше половине россиян приходится подрабатывать из-за нехватки основного дохода

Политика 47 минут назад

Главное к 20 августа: О чем говорили Путин и Макрон, к сторонникам Навального приходят, привитые "Спутником" не попадают в больницы

Общество 56 минут назад

Жара в Европе в будущем будет превышать 50 градусов из-за человеческого влияния

Общество 2 часа назад

Больше половины российских медиков пожаловались на переработки из-за вакцинации

Общество 3 часа назад

Кто родился 20 августа? Андрей Кончаловский, Николай Валуев, Сергей Брин

Политика 3 часа назад

Оппозиционер Пивоваров попросил замглавы АП Кириенко поручиться за него перед судом

Общество 3 часа назад

Эксперты определили самое затратное время года для россиян

Политика 3 часа назад

Дмитрий Глуховский - Sobesednik.ru: строится "изолированная Россия" для детей и внуков элиты

Общество 11 часов назад

"Газ в Европе подешевел, а в России подорожал. Где логика?" В сети возмущены ростом цен на газ в стране

Политика 11 часов назад

"Да здравствует наш суд – самый карманный суд в мире!" В сети отреагировали на итоговое решение по Грудинину

Общество 12 часов назад

"Когда противник нас хвалит – значит, мы в полной яме": в сети предлагает не верить хвалящим нашу экономику японцам

Общество 12 часов назад

"Полицейские уже собирались за золотым унитазом": в сети шутят над забытым чемоданом с 15 миллионами рублей

Общество 13 часов назад

"После выборов цены на все товары понесутся вскачь": в сети думают, что скоро станет "легче умереть, чем прокормить семью"

Общество 14 часов назад

"Цветы завянут, а дети будут жить": Россиянам предлагают поддержать добрую акцию

Общество 14 часов назад

"Нужно не упростить, а отменить!" В сети устали от педалирования властями темы техосмотров автомобилей

Политика 15 часов назад

Политолог оценил идею "Единой России" о запрете въезда для русофобов

Политика 15 часов назад

Главное за 19 августа: Грудинин обыграл давление на навальнистов, ЕР вышла на охоту за "русофобами"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика