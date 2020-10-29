Талибы заявили о победе над британцами, СССР и США. Байден не верит, что они изменились

Группировка «Талибан»* опубликовала «Декларацию Исламского Эмирата Афганистан», где рассказали о своей победе уже над тремя сверхдержавами: Британской империей, Советским Союзом и США. При этом американский президент Джо Байден полагает, что, захватив власть в Афганистане, они начали испытывать своеобразный «экзистенциальный кризис», пытаясь разобраться, как они хотят чтобы их воспринимало мировое сообщество. Однако в то, что талибы* действительно изменились, он не верит.

В опубликованном тексте руководство «Талибана»* называет освобождение от американской армии «божественным благословением, за которое все афганцы должны быть благодарны» (цитата по ТАСС). Также они приписывают себе в заслуги победу моджахедов над Британской империей в результате 80-летнего противостояния, называя это тем, что спасло многие нации «от оков колониализма».

Талибы* уверяют, что именно они, одержав верх над СССР «стерли его имя» с карты мира, а затем пишут, что американские войска «потерпели неудачу сопротивлению моджахедов» и в итоге вышли из Афганистана.

В разговоре с ABC Джо Байден ответил на вопрос журналиста о будущем Афганистана при власти «Талибана»*, который спросил, верит ли американский лидер, что те изменились, получив контроль над государством: «Нет. Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис», — сказал он. По мнению президента США, сейчас группировка решает, насколько важно для них выглядеть цивилизовано в глазах мирового сообщества: «Я не уверен, что они хотят этого», — тут же добавляет Байден.

Он полагает, что сейчас проблема талибов* заключается в функционировании государства как такового: им приходится думать о вопросах, связанных с поставкой продовольствия, экономикой, объединения общества, «за которое, по их словам, они так переживают».

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.