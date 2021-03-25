Экс-глава СПЧ: Госдума приняла "юридически дефектный" закон об "иноагентах"

Бывший глава Совета по правам человека при президенте Путине Михаил Федотов заявил, что готов выступить в роли эксперта на заседании Конституционного суда, чтобы объяснить несостоятельность принятого Государственной думой закона об «иностранных агентах», если телеканал «Дождь», объявленный накануне «иностранным агентом», обжалует это решение и дойдет до высшей инстанции.

Федотов считает, что этот закон «юридически дефектен» и его не должны были принять в текущей редакции, однако винить в его применении Министерство юстиции он считает некорректным:

«Упрекать Минюст, в том что они это сделали, я бы не стал. Виноват не Минюст, виноват наш законодатель, который эту ересь придумал», — пояснил он в эфире телеканала.

Михаил Федотов был одним из тех, кто участвовал в создании закона «О СМИ» ещё в 1990-х годах. Он также был главой Министерства печати и информации, а после этого девять лет, до 2019 года возглавлял СПЧ. Правозащитник считает, что решение Конституционного суда по этому вопросу станет важным для всех медиа в стране.

Как передает ТАСС со ссылкой на нового главу СПЧ Валерия Фадеева, решение Минюста внести «Дождь», а также издание «Важные истории» и семь журналистов в реестр «иностранных агентов» будет обсуждаться на заседании Совета при участии представителей Минюста.

Ранее главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев обратил внимание на публикацию государственного агентства РИА Новости, которое со ссылкой на источники объяснило включение «Дождя» в число «иноагентов». За 4 года размер «иностранного финансирования» составил 3,7 млн рублей или 61 тысяча рублей в месяц:

«С учетом налогов и взносов не хватит даже на зарплату одного корреспондента», — отмечает Колезев.

Он также отметил, среди перечисленных источником «иностранных» организаций, которые перечисляли деньги телеканалу, присутствуют российские фонды. Якобы через них поступали средства от бельгийского банка SA ING Belgium, зарубежной финансовой платформы StoneX и фонда Zimin Projects LTD. Таким образом иностранным финансированием в данном случае считаются исключительно переводы от российских организаций, которые, в свою очередь, принимали переводы от иностранных организаций.

«Думаю, по этой логике, если "Газпром" платил СМИ, СМИ можно признать иностранным агентом, потому что "Газпром" ведь получает деньги за продажу газа иностранцам», — рассуждает журналист.