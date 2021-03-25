Сегодня, в 20:25

Главный редактор "Дождя"* заявил, что телеканал не является иностранным агентом и продолжит работу

Тихон Дзядко призвал сторонников помочь команде подпиской или донатами

Фото: tvrain.ru

«Всем привет! Как многие видели, телеканал Дождь* внесли в реестр СМИ-иностранных агентов, - написал главред «Дождя»* Тихон Дзядко на своей странице в Фейсбуке. - Очень много сообщений и звонков, не успеваю всем ответить. Позиция очень простая. Телеканал Дождь* не является иностранным агентом. Более того, телеканал Дождь* не является каким-то ещё агентом.

Телеканал Дождь* - российское СМИ. Все 11 лет своего существования Дождь* работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте.

Конечно, мы будем обжаловать это решение - как решение не соответствующее закону и здравому смыслу.

И конечно же, мы продолжим работать как прежде.

Спасибо всем, кто пишет и звонит. Мы будем признательны, если вы нас поддержите, оформив подписку или донейт».

* Телеканал «Дождь» внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 1 день назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 2 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 3 дня назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 23 минуты назад

"Пора валить в Сибирь, пока не поздно": в сети отреагировали на исследование Росгидромета об изменении климата

Общество 55 минут назад

Звенящая Меркель, усталая Земфира, СМИ-иноагенты и подрабатывающие россияне: новости к вечеру 20 августа

Общество 2 часа назад

"Дождь", "Важные истории" и 6 журналистов внесены в реестр СМИ-иностранных агентов

Политика 2 часа назад

Анатолий Матвийчук: На талибов* оглядываются северокавказские и центральноазиатские радикалы

Политика 3 часа назад

Зачем Ангела Меркель неожиданно прилетела в Москву к Путину?

Политика 3 часа назад

Меркель потребовала от Путина освободить Навального

Общество 3 часа назад

Мать лишилась двухлетней дочери из-за свечи, оставленной на телевизоре

Политика 4 часа назад

ПАСЕ допускает отказ от наблюдения на выборах в Думу. ОБСЕ не приедет по тем же причинам

Здоровье и дом 4 часа назад

Мурашко: родителям необходимо вакцинироваться, чтобы обезопасить детей от коронавируса

Политика 4 часа назад

Подозреваемые в отравлении Навального сотрудники ФСБ попали под британские санкции

Происшествия 4 часа назад

В Москве полиция открыла огонь при задержании чернокожего мужчины с ножом

Общество 6 часов назад

Почти треть родителей по-прежнему не удовлетворены качеством горячего питания в школах

Общество 6 часов назад

71% учителей считают, образование в РФ устарело. Нужны новые предметы и снижение нагрузки

Общество 6 часов назад

«Русский стиль» Игоря Ткача

Общество 7 часов назад

В СПЧ поддержали идею запретить использование 28 одноразовых товаров в России

Политика 7 часов назад

"Талибан"* начал задерживать афганских чиновников. Ранее они обещали не делать этого

Политика 8 часов назад

НКО-"иноагентов" обяжут согласовывать все мероприятия и сдавать список участников

Здоровье и дом 9 часов назад

Иммунолог: Мужчины чаще женщин умирают от COVID из-за разницы в гормонах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика