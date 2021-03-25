Главный редактор "Дождя"* заявил, что телеканал не является иностранным агентом и продолжит работу

«Всем привет! Как многие видели, телеканал Дождь* внесли в реестр СМИ-иностранных агентов, - написал главред «Дождя»* Тихон Дзядко на своей странице в Фейсбуке. - Очень много сообщений и звонков, не успеваю всем ответить. Позиция очень простая. Телеканал Дождь* не является иностранным агентом. Более того, телеканал Дождь* не является каким-то ещё агентом.

Телеканал Дождь* - российское СМИ. Все 11 лет своего существования Дождь* работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте.

Конечно, мы будем обжаловать это решение - как решение не соответствующее закону и здравому смыслу.

И конечно же, мы продолжим работать как прежде.

Спасибо всем, кто пишет и звонит. Мы будем признательны, если вы нас поддержите, оформив подписку или донейт».

* Телеканал «Дождь» внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов