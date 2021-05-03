ОБСЕ призвала отказаться от стигматизации СМИ ярлыками "иностранный агент"

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в своем докладе обратила внимание на появившуюся практику, когда страны оказывают давление на прессу, путем применения к ним статусов вроде «иностранных агентов». Она считает, что это порочная практика и страны-члены ОБСЕ не должны злоупотреблять её применением. Она призывает относиться к иностранным СМИ в стране также, как и к национальным.

«Ограничение свободы средств массовой информации ради политической целесообразности часто приводит к цензуре. Однажды начав, цензуру уже трудно остановить», — отмечает г-жа Рибейру.

Одно то, что издание или работающие в нем журналисты получают средства из-за границы не может быть основанием для «их стигматизации, например, путем маркирования их как "иностранных агентов" и возложения на них дополнительного административного бремени», уверена представитель ОБСЕ. Связь с иностранными структурами и не одобряемые руководством страны публикации также не должны быть поводом для давления на них.

Она считает, что члены Организации не должны препятствовать работе издания за рубежом, помогать дискуссиям в СМИ даже на те темы, которые властям кажутся «неверными», а также не запугивать СМИ и прекратить давление на них.

Напомним, что из-за признания «иностранным агентом» на грани закрытия оказалось независимое российское издание «Медуза», юридическое лицо которого зарегистрировано в Латвии. Фактически издание не получает финансирования от других стран, но оно не скрывает, что пользуется латвийскими счетами.

Согласно действующему российскому законодательству «иностранными агентами» могут быть объявлено не только СМИ, но и физические лица, причем граждане также могут быть объявления физлицами, выполняющими функции СМИ-«иностранного агента». Фактически для присуждения этих статусов достаточно соответствовать двум критериям: заниматься политической деятельностью (под это определение при желании можно включить любую публичную деятельность) и получить средства из-за рубежа, причем сюда входят как средства от иностранных государств, так и от юрилиц (и российские юрлица, получающие средства из-за рубежа) и от физлиц имеющих иностранное гражданство, либо от лиц без гражданства. Это иностранное финансирование при этом вовсе не обязано быть связано с выполняемой «политической деятельностью» и не должно быть привязано к нему по времени.