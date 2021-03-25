"Дождь", "Важные истории" и 6 журналистов внесены в реестр СМИ-иностранных агентов

Министерство юстиции внесло телеканал «Дождь» и латвийское юрлицо Istories fonds, который ведет издание «Важные истории» с журналистскими расследованиями, в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента.

Как сообщает канал «Дождь», в списке также появились главред «Важных историй» Роман Анин и журналисты: Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.

Напомним, ранее певица Манижа перепела хит Валерия Меладзе «Иностранец» в поддержку российских СМИ-иноагентов.