НКО-"иноагентов" обяжут согласовывать все мероприятия и сдавать список участников

Минюст предлагает ввести новые нормы отчетности для некоммерческих организаций, признанных «иностранными агентами». Общественникам придется согласовывать свои программы и мероприятия, что по факту увеличит бюрократическую нагрузку. Более того, ведомство сможет полностью или частично запретить их проведение, если содержание вызовет у него вопросы.

Другим нововведением станет необходимость для НКО-«иноагентов» отчитываться о том, кто посещал их мероприятия, передает РБК со ссылкой на документ. Кроме того, что внимание правоохранительных органов может оттолкнуть потенциальных участников, не вполне понятно даже как это организовать. «Как собирать информацию о слушателях публичной лекции? Заставлять всех на входе предъявлять паспорт и подписывать согласие на обработку персональных данных?» — недоумевает юрист «Мемориала»* Татьяна Глушкова.

Она также отмечает, что новые правила вносят множество разночтений: к примеру, программу поддержки политическим заключенным в России могут запретить, потому что формально российские власти не признают наличие в стране политзеков.

Александр Верховский из «Совы»** также не считает возможным поместить в отчеты Минюсту «каждый шаг», а определения понятий «программа» и «мероприятие» в документе нет. Ими могут счесть любую активность.

Также отмечается, что в своих отчетах «иностранные агенты» будут вынуждены прописывать всех контрагентов, к услугам которых они прибегали.

*Правозащитный центр «Мемориал» объявлен российскими властями «иностранным агентом».

**Информационно-аналитический центр «Сова» объявлен российскими властями «иностранным агентом».