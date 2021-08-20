НКО-"иноагентов" обяжут согласовывать все мероприятия и сдавать список участников
По новым требованиям "иноагенты" должны будут докладывать обо всех участниках мероприятий. Их смогут превентивно запрещать
Минюст предлагает ввести новые нормы отчетности для некоммерческих организаций, признанных «иностранными агентами». Общественникам придется согласовывать свои программы и мероприятия, что по факту увеличит бюрократическую нагрузку. Более того, ведомство сможет полностью или частично запретить их проведение, если содержание вызовет у него вопросы.
Другим нововведением станет необходимость для НКО-«иноагентов» отчитываться о том, кто посещал их мероприятия, передает РБК со ссылкой на документ. Кроме того, что внимание правоохранительных органов может оттолкнуть потенциальных участников, не вполне понятно даже как это организовать. «Как собирать информацию о слушателях публичной лекции? Заставлять всех на входе предъявлять паспорт и подписывать согласие на обработку персональных данных?» — недоумевает юрист «Мемориала»* Татьяна Глушкова.
Она также отмечает, что новые правила вносят множество разночтений: к примеру, программу поддержки политическим заключенным в России могут запретить, потому что формально российские власти не признают наличие в стране политзеков.
Александр Верховский из «Совы»** также не считает возможным поместить в отчеты Минюсту «каждый шаг», а определения понятий «программа» и «мероприятие» в документе нет. Ими могут счесть любую активность.
Также отмечается, что в своих отчетах «иностранные агенты» будут вынуждены прописывать всех контрагентов, к услугам которых они прибегали.
*Правозащитный центр «Мемориал» объявлен российскими властями «иностранным агентом».
**Информационно-аналитический центр «Сова» объявлен российскими властями «иностранным агентом».
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Рубрика: Политика