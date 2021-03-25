Андрей Грачев - к годовщине путча: "Из Фороса Горбачев вернулся заложником Ельцина"

Какую правду скрывает Горбачев?

– После возвращения из Фороса Михаил Сергеевич сказал: «Настоящей правды никто не узнает». До сих пор все гадают, что он имел ввиду. Сам Горбачев уходит от ответа. У вас есть представление, о чем он молчит?

– Тут нет тайны: он сказал банальную вещь, которую обычно говорит любой государственный деятель в сложной ситуации. Ни один облеченный верховной властью руководитель не может сказать всего. Поэтому такой многозначительной формулой пользуются многие. Некоторые, впрочем, делают проще. Так, Рональд Рейган, когда против него возбудили процесс (за то, что дал разрешение продать оружие Ирану и направить деньги никарагуанским контрреволюционерам), твердил одно: «Не помню».

– С Горбачевым в Форосе был его помощник Анатолий Черняев, он подробно изложил в дневниках, что там происходило. Вы же оставались в Москве. Что делали для вызволения Горбачева?

– ГКЧП застал меня на даче. Переждал день, пытаясь понять: будет ли это путч типа пиночетовского или вариант китайского Тяньаньмэнь.

Кстати, у главы КГБ Владимира Крючкова был поименный список, начиная с Ельцина: кого интернировать, кого посадить... По сути, это был классический сценарий. Примерно такой же, по которому Войцех Ярузельский в 1981-м ввел в Польше военное положение и арестовал Леха Валенсу и других лидеров оппозиции.