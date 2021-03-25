Вчера, в 23:31

Пикеты на Лубянке против признания СМИ "иноагентами". Фоторепортаж Sobesednik.ru

Полиция задержала несколько пикетчиков, однако не тронула членов провластного движения НОД

Фото: Дмитрий Каверин/Sobesednik.ru

В пятницу на Лубянской площади Москвы у здания ФСБ прошла серия одиночных пикетов против признания очередных СМИ – телеканала «Дождь» и издания «Важные истории» «иноагентами». За происходящим наблюдал корреспондент Sobesednik.ru.

Ближе к концу пикетчиков сменили представители провластного движения НОД, которые хором прокричали «Слава российской полиции», и которым за это ничего не было.

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