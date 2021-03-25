Пикеты на Лубянке против признания СМИ "иноагентами". Фоторепортаж Sobesednik.ru
Полиция задержала несколько пикетчиков, однако не тронула членов провластного движения НОД
В пятницу на Лубянской площади Москвы у здания ФСБ прошла серия одиночных пикетов против признания очередных СМИ – телеканала «Дождь» и издания «Важные истории» «иноагентами». За происходящим наблюдал корреспондент Sobesednik.ru.
Ближе к концу пикетчиков сменили представители провластного движения НОД, которые хором прокричали «Слава российской полиции», и которым за это ничего не было.
Теги: #Иноагенты, #телеканал Дождь, #Важные истории
Рубрика: Политика